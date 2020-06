Stand: 03.06.2020 15:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wolfswelpe im Wildpark Eekholt geboren

Im Wildpark Eekholt gibt es Nachwuchs bei den Wölfen. Die achtjährige Wölfin Mascha hat ein Junges geboren, wie der Wildpark mitteilte. Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass in dem Wildpark ein junger Wolf zur Welt kommt.

Tierpfleger vermuteten Schwangerschaft im April

Erstmals im Gehege entdeckt wurde der kleine Wolf bereits am 9. Mai, mitgeteilt wurde die Geburt vom Wildpark erst jetzt. Tierpfleger vermuten, dass es sich um einen Rüden handelt. Hundertprozentig sicher könne man das bei so kleinen Jungtieren aber noch nicht erkennen, hieß es. Tierpflegerin Ute Kröger sagte: "Es ist schwierig, ihn zu sehen. Gerade in der ersten Zeit achten die Altwölfe drauf, dass er sich eher dann zeigt, wenn niemand mehr da ist und dann das Gehege erkundet. Tagsüber ist er kaum zu sehen, da muss er noch ein bisschen größer werden." Weil Mascha nicht mehr zu den regelmäßigen Futterzeiten kam, vermuteten die Tierpfleger schon seit Anfang April, dass die Wölfin schwanger sein könnte. Da es der erste Wurf von Mascha ist, sei es nicht ungewöhnlich, dass sie nur ein Jungtier geboren habe.

Wölfin "Mascha" bringt Junges zur Welt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.06.2020 10:30 Uhr Autor/in: Doreen Pelz Im Wildpark Eekholt ist erstmals seit 17 Jahren ein Wolfswelpe auf die Welt gekommen. Ob es wie angenommen tatsächlich ein Rüde ist, sei aber noch nicht eindeutig feststellbar, hieß es.







Alttiere versorgen Junges mit Fleisch

Wolfswelpen kommen nach zweimonatiger Tragzeit in einer Erdhöhle blind zur Welt. Im Alter von vier Wochen halten sie sich außerhalb der Höhle auf. Mit zwei bis drei Monaten kommen sie zudem auf sogenannte Rendezvousplätze, wo sie von den Alttieren mit Nahrung versorgt werden. Dabei wird ihnen von den älteren Tieren Fleisch zugetragen oder hervorgewürgt.

Das Eekholter Rudel besteht aus drei Europäischen Wölfe: Mascha, Janosch und Alexander - und nun dem Welpen. Die Wölfe sind aktuell noch sehr vorsichtig. Wahrscheinlich ab Mitte Juni können die Besucher das Wolfsjunge erleben, wenn es sich an der Seite seiner Mutter öfter in der großen Anlage zeigt.

