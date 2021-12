Wolfram König und das AKW Brokdorf: Vom Demonstrant zum Chef-Entsorger Stand: 29.12.2021 05:00 Uhr Mit dem Beginn des neuen Jahres wird das letzte Kernkraftwerk in Schleswig-Holstein vom Netz gehen. NDR Schleswig-Holstein hat mit Wolfram König über die Suche nach einem Endlager und seine persönliche Geschichte mit dem AKW Brokdorf gesprochen.

Um Mitternacht an Silvester ist Schluss. Für den Rückbau des AKW Brokdorf ist der Betreiber des Kraftwerkes selbst verantwortlich. Wolfram König vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) überwacht die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll. Und er sorgt dafür, dass dieser Prozess möglichst transparent und unter Einbeziehung der Bevölkerung verläuft.

König kommt aus Lübeck und war 18 Jahre alt, als es darum ging, das Kernkraftwerk Brokdorf auf der grünen Wiese zu errichten. Der Widerstand in der Bevölkerung war groß, gerade bei jungen Leuten. Es kam zu Demonstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei. Und Wolfram König war damals mittendrin.

Wenn Sie heute auf das Kernkraftwerk blicken, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Wolfram König: Das sind Gedanken, die 45 Jahre zurückliegen. Dass man als junger Mensch gegen dieses Atomkraftwerk demonstriert hat und dass man in einer langen beruflichen Phase dafür sorgen konnte, dass Sicherheit gewährleistet wird. Das ist ein großer Bogen, der jetzt gespannt ist. Und dass am Ende des Jahres hier jetzt die Abschaltung erfolgt, das ist schon auch bewegend.

Wie haben Sie die Demos damals erlebt?

König: Als ich 1977 das erste Mal hier war, war das ja noch eine Wiese und 14 Tage später war die Wiese schon eingezäunt. Das war eine Form von Auseinandersetzung, die ich - wie ich hoffe - nie wieder erleben muss. Zwischen einer großen gesellschaftlichen Kraft: Das waren sehr viel junge Leute auf der eine Seite - und auf der anderen Seite die Staatsmacht. Und das lief voll gegeneinander. Das war teilweise schon brutal, was man da erlebt hat.

Was war Ihre Motivation?

König: Meine Motivation? Ich habe sowohl die Energieform abgelehnt als auch, wie der Staat mit Protest, also mit jungen Leuten, umgeht. Der Staat hat das nicht ernst genommen.

Jetzt stehen Sie selbst auf der Seite des Staates. Was ist ihre Aufgabe?

König: Unsere Aufgabe ist sicherzustellen, dass dieser hochgefährliche Müll nicht unkontrolliert in die Biosphäre gelangt. Wir alle haben die Verantwortung als Gesellschaft. Wir können nicht zugucken, dass wir Abfälle mit diesem Gefährdungspotential einfach vor die Tür stellen und sagen: 'Kümmert ihr euch doch mal'. Wir haben eine ethische Verantwortung. Das ist der Preis, den wir zu zahlen haben, auch zukünftige Generationen! Dass wir auf eine Energieform gesetzt haben, die schon immer hochumstritten war.

Wie gehen Sie mit Protest um, den es ja jetzt schon gibt, bei der Standortsuche nach einem Endlager in Deutschland?

König: Es wird keinen Standort in Deutschland geben, wo jemand begeistert sein wird, dass eine solche Anlage in der Nachbarschaft steht. Dies werden wir nicht erreichen. Ich glaube, dass wäre ein Überheben als Anspruch. Wir müssen ein Verfahren sicherstellen, dass sich keiner unfair behandelt fühlt, dass die Entscheidungswege nachvollziehbar sind, und dass letztendlich daraus eine größtmögliche Akzeptanz entsteht. Wir wissen aber auch, dass dann noch die ein oder andere Auseinandersetzung zu führen ist.

Wann wird es in Brokdorf wieder eine grüne Wiese - ohne Kraftwerk - hinter dem Deich geben?

König: Es wird auch hier noch weit in das Jahrzehnt dauern, bis die ersten Schritte des Rückbaus sichtbar sind. Was bleiben wird, ist das Zwischenlager für die Brennstäbe. Das ist eine sichere Form für einen gewissen Zeitraum. Und es soll uns ermahnen, dass die Endlagerfrage noch vor uns liegt. Denn erst wenn diese Abfallstoffe in einem Endlager sind, ist das Kapitel Atomkraft beendet.

Das Interview führte Malin Girolami, NDR Schleswig-Holstein

