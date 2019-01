Stand: 18.01.2019 12:03 Uhr

Windkraftanlage in Bosbüll ausgebrannt

In Bosbüll (Kreis Nordfriesland) ist heute Vormittag eine Windkraftanlage in Brand geraten. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr im Gondelkopf in rund 65 Meter Höhe aus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klixbüll-Bosbüll kamen mit ihren Wasserschläuchen aber nicht bis dorthin. Deshalb wurde das Gebiet rund um die Anlage abgesperrt.

Der Schaden: 1,5 Millionen Euro

Der Feuerwehr blieb nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Flammen von allein ausgingen. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Niebüll vermutet einen technischen Defekt im Gondelkopf und schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro.

Erst am Mittwochnachmittag war in Niedersachsen im Landkreis Leer ein 98 Meter hohes Windrad ausgebrannt. Auch in diesem Fall mussten die Feuerwehren die Anlage kontrolliert abbrennen lassen.

