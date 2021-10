Wie aus Altkleidern schicke neue Kindermode wird Stand: 26.10.2021 15:31 Uhr Kaschmir-, Lamm- oder Merinowolle: Damit arbeiten Eveline Weber und ihr Team. Aus hochwertigen Altkleidern, die aus Wolle bestehen, fertigen sie neue Kleidung für Kinder. Mit dieser Art des Upcyclings sollen Ressourcen geschont werden.

Die Produktion von Wolle verursacht hohe CO2-Emissionen. Grund dafür sind die Methan-Emissionen durch Schafen und Dünger. Wird Wolle in einem Land wie China verarbeitet, wo Fabriken ihre Energie hauptsächlich aus Kohle beziehen, kommen noch mehr CO2-Emissionen hinzu.

Die Idee, ein Unternehmen zu gründen, das alte Wollkleidung neu verarbeitet, kam Eveline Weber aus Glinde (Kreis Stormarn), als ihr vor einigen Jahren ein Kaschmir-Pullover in der Waschmaschine einlief. "Nach dem ersten Schreck habe ich realisiert, wie viel toller dieses Material geworden ist: noch dicker, ein bisschen filzig, noch weicher", erinnert sie sich. Die vierfache Mutter machte daraus eine Hose für ihr Kind. Dann gründete sie vor etwa sieben Jahren ihr eigenes Unternehmen: Ecooni.

Neue Kindermode aus drei Tonnen alter Kleidung

"Zum einen gewinnt die Umwelt, da für die Wolle keine zusätzlichen Ressourcen benötigt werden", erklärt Weber. Außerdem mache die Wiederverwertung der Materialien ihre hochwertige Ware günstiger, sagt die Unternehmerin: "Kaschmir ist, wenn man es neu kauft, sehr, sehr teuer. Und wenn wir es wiederverarbeiten, können wir es viel günstiger anbieten, denn es ist ja schon mal bezahlt."

Angebot soll erweitert werden

Weber kauft bei einem Großhändler Altkleidung, bereitet diese auf und fertigt daraus Kindermode. Im vergangenen Jahr hat sie mit ihrem Team aus drei Tonnen alter Kleidung neue Kindermode geschaffen und per Onlineshop mehr als 6.000 Teile verkauft. Ihre Nachhaltigkeitsidee kommt offenbar an. Eveline Weber will das nutzen und weiter wachsen: Sie plant, künftig auch Erwachsenen-Mode herzustellen.

