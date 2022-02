Weniger Wolfsnachweise in Schleswig-Holstein Sendedatum: 06.02.2022 19:30 Uhr Nachweise von Wölfen in Schleswig-Holstein sind selten geworden. Nachdem vor zwei Jahren vor allem an der Westküste sehr viele Risse gemeldet wurden, blieb es im vergangenen Jahr relativ ruhig.

Laut Landesamt für Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) sind 2021 ein Dutzend Wölfe in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Diese seien aber nicht dauerhaft im Land geblieben, sondern nur durchgezogen. Rund 40 Schafe wurden im vergangenen Jahr gerissen - wenig im Vergleich zu den 240 Rissen im Jahr 2019, so Martin Schmidt, Sprecher des LLUR. Damals hätten wenige Wölfe großen Schaden angerichtet. Doch mittlerweile würden immer mehr wolfssichere Zäune eingesetzt, mit einer Höhe bis 1,20 Meter.

Individuelle Unterschiede im Jagdverhalten

"Einige Risse gab es ja durchaus, aber nicht vergleichbar mit dem Jahr 2019, wo es eben ganz wenige Individuen waren, die dann im Laufe der Zeit auch gelernt hatten, die guten Zäune zu überwinden. Das ist zum Glück im letzten Jahr bisher nicht wieder passiert", erklärt Martin Schmidt vom LLUR. Das hänge aber sehr stark von der Individualität der Tiere ab. Die Wölfe, die sich 2019 in Schleswig-Holstein aufgehalten haben, hätten ziemlich sicher in ihrer Kindheit gelernt, dass man leicht an Schafe kommt. Solche Traditionen setzten sich dann fort so, Schmidt, während andere Tiere, die Reh und Hase fressen, an diesen Beutetieren festhielten.

Keine niedergelassenen Tiere in SH

Außerdem hätten sich in Schleswig-Holstein keine Wölfe dauerhaft niedergelassen, sagt Schmidt. Kommen Tiere ein halbes Jahr im gleichen Bereich vor, spricht man von residenten Tieren - also niedergelassenen. Das ist laut Schmidt aktuell aber nicht der Fall. "Am konstantesten ist im Lauenburgischen vermutlich ein Paar. Jedenfalls gab es da verschiedene Aufnahmen davon, die das nahelegen. Aber auch das ist noch nicht über ein halbes Jahr hinweg dokumentiert."

Schafhalter dennoch in Sorge

Der Verband der Schafhalter ist dennoch in Sorge. Wolfssichere Zäune allein hält der Verband für nicht ausreichend. Es seien Fälle bekannt, wo Wölfe auch diese Zäune überwunden hätten. Außerdem würden die Zäune oft bei starkem Wind umfallen. Die Schafhalter hoffen, dass auch in den nächsten Wochen keine Wölfe nach Schleswig-Holstein kommen, denn in Kürze beginnt die Geburtszeit der Lämmer.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.02.2022 | 19:30 Uhr