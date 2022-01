Wegen Corona - wieder kein Karnevalsumzug in Marne Stand: 17.01.2022 11:44 Uhr Schleswig-Holstein ist nicht unbedingt als Karnevalshochburg bekannt. In einer Stadt wurde aber immer groß gefeiert: in Marne im Kreis Dithmarschen. Wegen der Corona-Pandemie fällt aber auch dort erneut die Karnevalssession aus.

Kein Rosenmontagsumzug, keine Prunksitzungen. Der diesjährige Karneval in Marne ist abgesagt. Das hat die Marner Karnevalsgesellschaft (MKG) am Freitagabend zum Schutz der Aktiven, der Mitglieder und Gäste beschlossen. Die Enttäuschung sei riesig, sagt der MKG-Vorsitzende Heiko Claußen. "Da wären natürlich viele, viele Gäste gekommen. Das Programmheft dafür war schon fertig. Und alles was an Büttenreden und Gesang einstudiert worden ist, ist für die Katz." Beim letzten Rosenmontagsumzug 2020 waren laut Veranstalter rund 15.000 Karnevalsfans in Marne dabei.

"Für Rosenmontagsmenschen eine Katastrophe"

Alle Beteiligten in Marne hätten fast zwei Jahre lang trainiert, nachdem die letzte Session ausgefallen war, erklärt Claußen. Das würde an allen Mitwirkenden nicht spurlos vorübergehen: "Wer so ein Rosenmontagsmensch ist, der freut sich natürlich das ganze Jahr auf dieses Event, und wenn das denn halt wieder mal ausfällt, ist das eine Katastrophe." Man habe versucht die Entscheidung so lange wie möglich herauszuschieben, aber aufgrund der derzeitigen Corona-Lage spreche alles gegen eine Durchführung, so die Marner Karnevalsgesellschaft auf ihrer Internetseite. Und weiter: Man hoffe auf die Session 2022/2023, die Eintrittskarten würden ihre Gültigkeit behalten.

