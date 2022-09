Wasserstofftechnologie und Bauen mit Holz: Nordbau öffnet Stand: 07.09.2022 05:00 Uhr In Neumünster beginnt heute Nordeuropas größte Baufachmesse: die Nordbau. In den Holstenhallen präsentieren sich bis Sonntag etwa 550 Aussteller aus 13 Nationen.

In diesem Jahr geht es bei der Nordbau vor allem um aktuelle Herausforderungen rund um Bau, Infrastruktur und Mobilität. Im Fokus steht die grüne Wasserstofftechnologie. Außerdem ist ein Schwerpunkt die Information zu konkreten energetischen Fragen. Dies richtet sich laut Veranstalter an private Bauherren und Eigenheimbesitzer ebenso wie an Handwerker.

Sonderschau: Bauen mit Holz

Offiziell eröffnet wird die Nordbau von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Auf rund 69.000 Quadratmetern im Freigelände und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche bietet die Messe jedes Jahr rund 850 Ausstellern Platz, um die komplette Bandbreite des Baugeschehens zu präsentieren. Jedes Jahr kommen mehr als 60.000 Besucher. Eine Sonderschau ist dem Bauen mit Holz gewidmet. Die Ausstellung in Halle 8 zeigt die Verwendbarkeit des nachwachsenden Rohstoffes - vom Baum bis zum Bauwerk - sowohl für Bauherren als auch für die verarbeitenden Betriebe und planenden Architekten.

Auf dem Programm stehen außerdem mehr als 50 Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, zu denen 4.000 Fachbesucher erwartet werden. Dafür steht an den Holstenhallen erstmals ein neu gebautes Kongresszentrum zur Verfügung. Die Messe dauert bis einschließlich Sonntag.

