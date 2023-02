Warnstreik in Flensburg und Kiel: Einige Mülltonnen bleiben voll Stand: 07.02.2023 08:14 Uhr In Flensburg und Kiel haben Gewerkschaften für heute zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Die Forderung in den Tarifverhandlungen: 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro pro Monat.

Beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg soll kein geregelter Betrieb möglich sein. Die Gewerkschaft "dbb Beamtenbund und Tarifunion" erwartet zur zentralen Kundgebung auf dem Südermarkt 300 bis 400 Beschäftigte, von denen voraussichtlich besonders viele von der Bundesbehörde kommen.

KBA, Müllabfuhr, Recyclinghöfe, Friedhöfe und Stadtwerke

Praktische Auswirkungen hat der Warnstreik auch bei der Müllabfuhr in Flensburg und Kiel. Die Mitarbeitenden vom Technischen Betriebszentrum (TBZ) und Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) sind aufgerufen, die Arbeit ganztägig niederzulegen. Wo Tonnen stehen bleiben, wird die Leerung nicht unbedingt nachgeholt. Für Kiel teilte der ABK mit, bei der nächsten Leerung könnten reißfeste und gut verschlossene Säcken am Straßenrand platziert werden. Zudem bestehe die Möglichkeit, gegen Vorlage des Personalausweises den Restabfall auch in einem aufgestellten Container auf dem ABK-Betriebsgelände in der Daimlerstraße abzugeben. Einen eingeschränkten Betrieb erwarten TBZ und ABK auch auf den Recyclinghöfen.

Inflation als Grund für hohe Forderung

Ebenfalls zum Streik aufgerufen sind in Flensburg die Verwaltung im Rathaus, der Friedhofsbetrieb, die Tourismus-Agentur, die Stadtwerke, Bundespolizei und Zoll. Der dbb fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens ein Plus von 500 Euro pro Monat - begründet mit den steigenden Preisen. Auch die unter dem Dach des dbb organisierte Gewerkschaft "komba" und weitere Fachgewerkschaften haben sich diese Forderung auf die Fahnen geschrieben.

Abschluss mit Signalwirkung

Vom Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst sind nach Angaben des dbb mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte direkt oder indirekt betroffen. Dieser soll voraussichtlich auch auf 190.000 Bundesbeamte sowie 500.000 Versorgungsempfänger beim Bund übertragen werden. Die Arbeitgeber haben laut dbb noch kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen gehen am 22. Februar weiter.

