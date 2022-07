Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein steigt Stand: 18.07.2022 08:25 Uhr Wegen der erwarteten hohen Temperaturen in den kommenden Tagen besteht auch im Norden erhöhte Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr gibt Tipps, was jetzt zu beachten ist.

In mehreren europäischen Ländern kämpfen Einsatzkräfte gerade gegen zahlreiche große Waldbrände. Auch in Schleswig-Holstein soll die Waldbrandgefahr wegen der erwarteten hohen Temperaturen in dieser Woche steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht täglich einen Index, der angibt, wie hoch die regionale Waldbrandgefahr ist: den sogenannten Waldbrandindex.

Waldbrandindex könnte auf 3 bis 4 ansteigen

Während der Waldbrandindex derzeit noch bei Gefahrenstufe 1 oder 2 liegt, kann er laut DWD in den kommenden Tagen vor allem in südlichen Teilen des Landes auf 3 bis 4 ansteigen. Der Waldbrandindex gibt in einem Stufenmodell das Risiko für die Entstehung von Waldbränden an und reicht von 1 (= keine Gefahr) bis maximal 5 (= sehr hohe Gefahr).

Bei Waldbrandstufe 4 könnten einzelne Waldabschnitte oder Parkplätze gesperrt werden, generell sollten Spaziergängerinnen und Spaziergänger die erkennbaren Waldwege nicht mehr verlassen. Bei Stufe 5 könnten sogar ganze Wälder gesperrt werden, sodass sie außer vom Forstpersonal nicht mehr betreten werden dürfen. Bei Waldbrandstufe 3 gilt bereits erhöhte Vorsicht.

85 Prozent der Waldbrände entstehen durch äußere Auslöser

Laut Feuerwehr haben im Sommer rund 85 Prozent der Wald- und Flächenbrände eine nicht natürliche Ursache. Sie entstehen zum Beispiel durch weggeworfene Zigaretten, falsch entsorgtes Grillgut oder Glasmüll. Zurzeit sollte in Wäldern definitiv nicht geraucht und auch kein offenes Feuer gemacht werden, appellieren die Einsatzkräfte. Im Garten sollte außerdem kein Unkraut abgebrannt werden. Wenn es im Wald brennen sollte, rät die Feuerwehr: Quer zum Wind flüchten und nicht in die Rauchwolken hineingehen.

Generell ist die Zahl der Waldbrände in Schleswig-Holstein niedrig. Kräftezehrend für Feuerwehren sind Brände in Moorgebieten - wie zum Beispiel im vergangenen Jahr in Henstedt-Ulzburg auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern.

