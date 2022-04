Waffenlieferungen in die Ukraine - SH Politiker diskutieren Stand: 19.04.2022 19:02 Uhr Deutschland wird der Ukraine nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Abstimmung mit westlichen Partnern Waffen liefern. Das wurde am Abend bekannt. Zuvor wurde das Thema kontrovers diskutiert.

"Das Ziel ist es, das ukrainische Militär so zu ertüchtigen, dass es sich des russischen Angriffs erwehren kann", sagte Scholz nach einer Schaltkonferenz mit westlichen Staats- und Regierungschefs. Weil die Bundeswehr über keine großen Bestände mehr verfüge, die sie abgeben könne, arbeite man mit der deutschen Industrie und der ukrainischen Regierung eine Liste ab, was dem Land geliefert werden kann. "Deutsche Alleingänge wären falsch", sagte der Kanzler zu den Abstimmungen.

Wadephul: Mehr politische Entschlossenheit

Die Meinungen im Bundestag gingen dazu zuvor weit auseinander. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte für kommende Woche einen Antrag seiner Fraktion im Bundestag in Aussicht gestellt, falls sich Bundeskanzler Scholz nicht schnell klar für Waffenlieferungen ausgesprochen hätte. Wadephul warnte vor seiner Meinung nach "fatalen Konsequenzen". Der Konflikt werde auch durch politische Entschlossenheit entschieden - und diese fehle schlichtweg. "In dem Moment, wo Deutschland zögert, entscheidende militärische Hilfe zu leisten, ist man mit halbem Fuß auf der Seite Putins."

Gyde Jensen: Vor Ort ein Bild machen

Gyde Jensen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, sagte in einem Statement: "Wir sollten ernst nehmen, wenn ein souveräner Staat im Herzen Europas uns um Hilfe bittet, weil er angegriffen wird." Laut Jensen ist es wichtig, sich nach Möglichkeit vor Ort ein Bild zu machen, die Situation zu bewerten und entsprechend zu handeln - ohne, vor dem Risiko Verantwortung zu übernehmen, zurückzuschrecken. "Ich möchte rückblickend sagen können, dass wir gemeinsam alles in unserer Macht Stehende getan haben, um die Ukraine und unsere gemeinsamen Werte verteidigt zu haben."

Ralf Stegner: Eng mit Verbündeten absprechen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner vertritt eine andere Meinung. Um eine weitere Eskalation mit potentieller Einbeziehung der NATO zu verhindern, hält er es für richtig, die Bereitstellung von Panzern und Kampfflugzeugen eng mit den Verbündeten abzustimmen. "Die sorgfältige Überlegung, wie man weitere Tote und Verletzte, Zerstörung, Flucht und Vertreibung vermeiden oder verringern kann, ist gewiss weder herzlos noch anti-ukrainisch, sondern legitimer Teil unserer Verantwortung für das, was wir tun, jenseits der ukrainischen Souveränität darüber zu entscheiden, was sie tut und was sie fordert."

Robert Habeck, der Grünen-Vizekanzler und Wirtschaftsminister, sieht dagegen die Zeit für Waffenlieferungen gekommen.

