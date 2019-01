Stand: 18.01.2019 14:25 Uhr

Vorschläge für Radschnellwege im Norden gesucht

Geesthacht, Ahrensburg, Bad Bramstedt und Elmshorn: Diese Städte in Südholstein sollen in ein paar Jahren über sogenannte Radschnellwege mit Hamburg verbunden werden. Ab jetzt können die Nutzer online Vorschläge einreichen - Wünsche, Ideen und Vorschläge zur Streckenführung. Auf acht "Fahrrad-Autobahnen" können in Zukunft die Radfahrer schneller vorankommen, weil sie beispielsweise nicht an jeder Kreuzung anhalten müssen.

Ein grober Streckenverlauf dieser Wege ist bereits festgelegt. Jeder kann nun für die Feinheiten online beteiligen; die Anregungen werden dann an die Planungsbüros weitergegeben und sollen in die Trassenfindung einfließen. In einem weiteren Beteiligungsschritt sollen die Vorschläge ab Mitte März in Workshops diskutiert werden.

Los geht es mit Elmshorn - Hamburg

Die Strecke zwischen Elmshorn und Hamburg ist die erste, zu der Bürger ihre Wünsche und Ideen äußern können. Der Kreis Pinneberg hat das Online-Beteiligungsverfahren am Freitag freigeschaltet. In den kommenden Wochen starten dann auch die Beteiligungsverfahren für die drei anderen Strecken in Südholstein.

Das Projekt läuft bereits seit zwei Jahren und wird von der Metropolregion in der Planungsphase mit einer Million Euro unterstützt.

Radwege werden breit und kreuzungsfrei

Sechs der geplanten Fahrrad-Highways sollen sternförmig auf Hamburg zulaufen, ein weiterer ist bei Lübeck geplant sowie eine Verbindung von Schwerin und Wismar. Bis zum Sommer 2020 soll die Trassenführung gefunden sein, dann könnten konkrete Bauplanungen beginnen. Die Schnellwege sollen weitgehend kreuzungsfrei und so breit sein, dass Fahrradfahrer bequem nebeneinander fahren und überholen können. In Kombination mit leistungsfähigen Pedelecs und E-Bikes könnten für Berufspendler weitere Entfernungen als bislang mit dem Fahrrad attraktiv werden.

Nach ersten Schätzungen des Kreises Pinneberg werden Radfahrer vielleicht 2025 zum ersten Mal die Radschnellwege nutzen können.

