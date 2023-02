Verteidigungsminister Pistorius bei der Marine in Schleswig-Holstein Stand: 21.02.2023 13:13 Uhr Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht knapp einen Monat nach seiner Ernennung mehrere Bundeswehrstandorte, darunter heute erstmals die Marine in Eckernförde.

Das Medieninteresse war sehr groß heute in Eckernförde. Dutzende Journalisten waren dabei, als der Verteidigungsminister am späten Vormittag am Marine-Standort eintraf. Der SPD-Politiker fuhr mit einem Konvoi von Gefechtsfahrzeugen vor und wurde vom Seebataillon in Empfang genommen. Anschließend ging es für den Minister auf das Minenjagdboot "Bad Bevensen".

Am Rande seines Besuchs will sich Pistorius auch mit dem Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack unterhalten. Dabei dürfte es unter anderem um die Zeitenwende der Bundeswehr gehen - und darum, was die Marine braucht, um in Zukunft schnell einsatzfähig zu sein.

Mehrere Manöver und Gespräche

Für den Besuch von Pistorius sind heute mehrere Termine auf Schiffen der Marine geplant. Am Nachmittag soll auf der Ostsee ein Übungsmanöver mit dem U-Boot U32 sowie den Eurofightern vom "Taktischen Jagdgeschwader 71" aus Rostock-Laage und einem US-Zerstörer stattfinden. Der Minister sagte im Vorfeld, dass er bei allen Programmteilen mit den Soldaten und Soldatinnen ins Gespräch kommen und die Fähigkeiten der Marine kennenlernen möchte.

AUDIO: Fregattenkapitän Thiele: Woran hakt es bei der Marineausstattung? (5 Min) Fregattenkapitän Thiele: Woran hakt es bei der Marineausstattung? (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine