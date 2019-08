Stand: 29.08.2019 17:02 Uhr

Vermisste aus Stadum wurde vermutlich getötet

Im Fall einer vermissten 23-jährigen Frau aus Stadum (Kreis Nordfriesland) gibt es eine Festnahme. Ein 46-jähriger Mann wurde heute laut Polizei dem Haftrichter beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Totschlags an. Seit Mittwoch durchsuchen die Ermittler nach eigenen Angaben einen Resthof in Humptrup, Nahe der dänischen Grenze, der dem Tatverdächtigen gehört. Der Verbleib der 23-Jährigen ist noch nicht geklärt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Es werde aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

Festnahme im Fall der Vermissten aus Stadum NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.08.2019 17:00 Uhr Autor/in: von Studnitz, Nadina







Persönliche Dokumente der Vermissten in Schafflund gefunden

Weitere Informationen gab die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt. Die Frau aus Stadum gilt seit zwölf Tagen als vermisst. Nach früheren Angaben der Polizei war sie zuletzt vermutlich im Bereich Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) gesehen worden. Dort fand die Polizei auch die Krankenversicherungskarte und den Personalausweis der Frau.

