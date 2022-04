Verfassungsschutz: Rechtsextreme auf Demos gegen Corona-Maßnahmen Stand: 25.04.2022 17:03 Uhr Rechtsextreme Gruppen haben in Schleswig-Holstein nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes versucht, Demos gegen Corona-Maßnahmen zu unterwandern. Das teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack in Kiel mit.

Nach Angaben der CDU-Politikerin nahmen Rechtsextremisten in Einzelfällen maßgeblich Einfluss auf Demonstrationen. Dafür hat der Verfassungsschutz in den vergangenen Monaten Belege gesammelt. Die Innenministerin stützte sich bei der Vorstellung am Montag auf eine Sonderauswertung der Behörde, die ihren Angaben zufolge im Februar nicht nur Veranstaltungen begleitet, sondern auch täglich mehrere tausend Beiträge in Chatgruppen und unterschiedlichen Social-Media-Kanälen gesichtet hatte.

Ministerin erschrocken vom Hass

Insgesamt sei es den Extremisten aber nicht gelungen, landesweit diese Veranstaltungen zu prägen, betonte Sütterlin-Waack: "Vollständig unterwandert sind sie nicht, dass kann man schon sagen. Aber wir haben doch festgestellt, dass unsere Anfangs-Befürchtung, dass die Corona-Demonstration auch von Rechtsextremisten genutzt werden, die haben sich bewahrheitet." Besonders erschrocken habe sie der offen zutage getretene Hass in den Chat-oder Social Media-Beiträgen, sagte die Ministerin.

Da die Demos gegen die Corona-Maßnahmen nachgelassen haben, befürchtet Sütterlin-Waack nun, dass die rechtsextremen Gruppierungen nun ein anderes Ziel verfolgen. Gleichzeitig machte sie aber auch deutlich, dass die Szene weiter im Auge behalten wird.

