Unwetter: Fünf Menschen in Rendsburg leicht verletzt

Stand: 24.06.2022 18:11 Uhr

Ein Unwetter hat in Schleswig-Holstein am Freitagnachmittag die Feuerwehren beschäftigt. Den größten Einsatz gab es in Rendsburg, dort wurden fünf Menschen durch herabfallende Ziegel verletzt.