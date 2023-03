Unfall bei Neumünster: A7 stundenlang gesperrt Stand: 28.03.2023 09:03 Uhr Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der A7 am Montagabend schwer verletzt worden - die Autobahn blieb bei Neumünster über Stunden gesperrt. Hagel und Glätte sorgten für weitere Unfälle.

Auf der A7 hat es am Montagabend kurz vor Neumünster einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei stießen dort gegen 21:30 Uhr insgesamt drei Autos zusammen - und landeten zum Teil in der Beton-Leitplanke. Zwei Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A7 war in Richtung Hamburg bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Noch ist unklar, ob ein Hagelschauer den Unfall verursachte.

Unfälle auch auf A1 und A24

Im südlichen Schleswig-Holstein ist es in der Nacht wegen Glätte zu weiteren Unfällen gekommen. Auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlug sich ein Auto. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Unfälle gab es auf der A1 bei Lübeck. Ein Auto rutschte in einen Graben, ein anderes Auto geriet ins Schleudern und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab. Dabei sei glücklicherweise niemand verletzt worden, so eine Polizeisprecherin. In Stockelsdorf bei Lübeck (Kreis Ostholstein) verletzte sich ein Fahrradfahrer am frühen Morgen bei einem Glätteunfall an der Hand.

Am Morgen noch glatte Straßen

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ist heute Morgen in Schleswig-Holstein vereinzelt noch Glätte möglich. Anschließend soll aber ein Hochdruckgebiet für einen sonnigen Dienstag sorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Extremwetter