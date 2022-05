Umwelt-Drohne stürzt vor Fehmarn ins Meer Stand: 06.05.2022 09:25 Uhr Eine Drohne, die seit vergangener Woche im Fehmarnbelt unterwegs war, um Schiffsemissionen zu messen, ist abgestürzt. Verletzt wurde niemand.

Vor der Küste der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist eine große Umweltschutzdrohne in die Ostsee gestürzt. Nach Angaben der Polizei ist der Absturz der 4 mal 1,5 Meter großen Drohne am Mittwochnachmittag passiert, etwa 40 Meter vom Strand der Bundeswehr-Radarstation Staberhuk entfernt. Grund dafür "dürften Probleme mit der Elektronik sein", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Höhe des Schadens unklar

Die Drohne, die für die Messung von Schiffsemissionen im Fehmarnbelt eingesetzt wurde, wurde bei dem Absturz beschädigt, heißt es. Wie hoch der Schaden ist, ist nicht klar. Verletzt wurde niemand. Der Betreiber der Drohne, die norwegische Firma "Nordic Unmanned", konnte das Fluggerät laut Polizei inzwischen bergen.

Drohne sollte Grenzwerte überwachen

Erst vergangene Woche war die Drohne in Betrieb genommen worden. Von Fehmarn aus hob sie zweimal täglich ab, um zu messen, wieviel Schwefel aus den Schornsteinen der Schiffe kommt, die durch die Kadetrinne und den Fehmarnbelt fahren. Es ging darum, zu überwachen, ob die gesetzlich festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, hatte die Präsidentin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Karin Kammann-Klippstein, beim ersten Start erklärt. Das BSH hatte die Drohne angefordert.

Schwefelarm zu fahren, kostet

Beim Verstoß gegen Grenzwerte kann den Reedereien ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro drohen. In Nord- und Ostsee sind 0,1 Prozent Schwefel im Kraftstoff erlaubt. Schweröl enthält viel Schwefel, schwefelarmer Schiffsdiesel weniger, kostet die Reedereien aber deutlich mehr Geld.

