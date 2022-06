Ukrainischer Kriegsverletzter im UKSH: Einige Splitter bleiben Stand: 12.06.2022 12:00 Uhr Vladyslav Shevtsov ist Soldat aus der Ukraine. Er wurde im Krieg verwundet - und wird nun im UKSH in Kiel behandelt.

von Sofia Tchernomordik

Vladyslav Shevtsov blickt aus seinem Fenster über die Dächer der Häuser direkt auf die Kieler Förde. Täglich kann er die Fähren und die schwimmenden Hochhäuser, die Kreuzfahrtschiffe, sehen. Nur die Promenade, die hat er noch nie gesehen, er konnte auch noch nie die Kiellinie entlang gehen. Nur für die eine Zigarette vor der Tür schafft er es sein Patientenzimmer zu verlassen. Vladyslav Shevtsov ist ein ukrainischer Soldat, der im UKSH in Kiel seine schwerwiegenden Verletzungen behandeln muss.

Mehr als 100 Granatsplitter

Es war der 11. März 2022, so erinnert er sich. Es waren die Schüsse eines Panzers. Sie trafen die Wände von einem Wohnhaus in Charkiv. Hinter den Wänden versteckten sich seine Kameraden und er. Mehr als 100 Granatsplitter haben ihn getroffen. Das ist das Einzige, was er über diesen Tag sagt, aber ich frage auch nicht nach. Schon im Vorfeld des Interviews haben mich die Ärzte gebeten, mit ihm nicht über den Krieg zu sprechen. Aber er muss auch nicht viel sagen, sein Körper erzählt eine Geschichte. Seine Haut ist übersäht mit Wunden. Viele von ihnen waren entzündet, einige Splitter konnten die Ärzte nicht entfernen. Etwa 20 werden für immer in seinem Körper bleiben: "Mein Bein ist das Problem. Alles andere ist halbwegs okay. Ich hoffe, dass sie mein Bein wieder hinkriegen, dass ich wieder gehen kann," sagt der 25-Jährige. Jetzt ist er auf einen Rollstuhl angewiesen.

Ein langer Weg zur Heilung

In der Ukraine ist er notdürftig versorgt worden. Von dort aus kam er vor einem Monat mit dem ersten Transport nach Hamburg und dann ins UKSH in Kiel. "Die wesentliche Verletzung, die er erlitten hat, ist ein sogenannter Schussbruch am rechten Unterschenkel," erklärt Prof. Dr. Andreas Seekamp. Er leitet die Klinik für Unfallchirurgie. Kriegsverletzte haben er und sein Team seit Jahrzehnten nicht mehr behandelt. Drei Soldaten werden nun im UKSH in Kiel behandelt, fünf weitere in Lübeck, Flensburg und Itzehoe. Bei Vladyslav Shevtsov müssen seine erfahrensten Kollegen ran. Gemeinsam mit ihnen hat er einen Gesamtplan entwickelt. Mit einem aufwändigen Verfahren wollen die Ärzte seinen Knochen rekonstruieren. Er wird dabei gestreckt und fixiert. Dafür mussten sie extra Implantate und Instrumente bestellen.

Zurück in die Heimat

Vladyslav Shevtsovs Familie weiß nicht, dass er in Deutschland ist. Er sagt nur, dass sie im besetzten Gebiet lebt und sie deswegen keinen Kontakt haben dürfen. Shevtsov ist dankbar für all die Hilfe, die er hier bekommt, dennoch steht für ihn fest, dass er möglichst schnell wieder in die Ukraine zurückwill: "Dort ist Heimat. Dort ist mir alles bekannt. Das Essen, das Wetter ist anders, dort ist es wärmer. Ich bin dort groß geworden. Dort ist Zuhause. Hier ist mir alles fremd."

"Unsinnigkeit der Verletzungen"

Noch etwa zwei Operationen wird Vladyslav Shavtsov haben müssen. Anschließend braucht er eine Reha. In etwa einem halben Jahr wird er wissen, ob er je wieder normal gehen kann. Prof. Dr. Andreas Seekamp hat Hoffnung: "Da wird einem die ganze Dramatik ja auch erst bewusst. Und das, was wir hier an Patienten zugewiesen bekommen, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Die Unsinnigkeit der Verletzungen und dass es einen jungen Menschen wie ihn treffen muss, das ist eigentlich eine Katastrophe."

Zurück an die Front

Ich bleibe nur eine Stunde, danach wird der Soldat sichtlich müde. Eine Frage stelle ich, bevor ich gehe: "Würden Sie wieder an die Front zurückkehren, wenn Sie wieder gesund sind?" Shevtsov schließt kurz die Augen, streift sich mit dem verwundeten Arm übers Gesicht: "Ja, würde ich." Vladyslav Shevtsov hat eigentlich Brückenbau gelernt. In einem anderen Leben, wie er sagt.

Wie viele Menschen im Ukraine-Krieg verletzt oder getötet wurden, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.06.2022 | 19:30 Uhr