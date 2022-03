Krieg in der Ukraine: Wie kann ich Geflüchteten mit Wohnraum helfen? Stand: 09.03.2022 05:00 Uhr Wer geflüchteten Menschen Raum zum Wohnen anbieten will oder ihnen anderweitig helfen möchte, steht schnell vor der Frage: Wo kann ich mich melden? Wir geben Antworten.

Das Gästezimmer mit dem Schlafsofa, das Wohnzimmer in der WG oder die Einliegerwohnung, die gerade frei geworden ist: Viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben sich schon bei NDR Schleswig-Holstein gemeldet und möchten geflüchteten Menschen eine Unterkunft anbieten. Das läuft laut Sozialministerium direkt über die Gemeinden: Sobald geflüchtete Menschen dort ankommen, müssen demnach die Gemeindevorsteher Bescheid wissen, wo noch Kapazitäten frei sind. Wer helfen will, meldet sich nach Angaben des Ministeriums direkt ans Rathaus des eigenen Wohnortes. Auf folgenden Seiten gibt es die Nummern ihres Kreises

Info-Hotline eingerichtet

Bisher sind laut Ministerium alle, die aus der Ukraine nach Schleswig-Holstein gekommen sind, in Landesunterkünften untergekommen. Bis Montagnacht haben sich insgesamt 517 Flüchtlinge aus der Ukraine in den Landesunterkünften offiziell gemeldet. Weitere Plätze sind den Angaben nach vorhanden beziehungsweise werden gerade geschaffen. Für konkrete Fragen hat das Land eine Info-Hotline zur Flucht aus der Ukraine eingerichtet: (0431) 988 33 69 oder per Mail an flucht-ukraine@im.landsh.de.

Ich will unterstützen: Umfassende Informationen für Helfer

Um schnell Antworten auf viele Fragen zu finden, hat das Land darüber hinaus die Internetseite www.schleswig-holstein.de/ukraine online gestellt. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine finden konkret wichtige Anhaltspunkte unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/informationen_ukrainer/informationen_ukrainer_node.html.

Eine weitere Sammlung an Informationen auch in ukrainischer oder englischer Sprache, die regelmäßig aktualisiert wird, bietet das Netzwerk ProAsly auf ihrer Webseite unter https://www.proasyl.de/hintergrund/aktuelle-informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/

Anlaufstellen für Ehrenamtler

Wenn geflüchtete Menschen an einem neuen sicheren Ort angekommen sind, stehen sie oft vor einigen Hürden: Wie geht es weiter? Wo muss ich mich melden? Was gibt es zu beachten? Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft in Schleswig-Holstein stetig gewachsen - und für diejenigen, die Geflüchtete unterstützen wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf der vom Sozialministerium geförderten Internetseite engagiert-in-sh.de findet man

Koordinationsstellen für die Geflüchtetenhilfe : https://engagiert-in-sh.de/fileadmin/user_data/pdf/Fluechtlinge/KontaktlisteKoordinierungsstellen2020_neu.pdf

: https://engagiert-in-sh.de/fileadmin/user_data/pdf/Fluechtlinge/KontaktlisteKoordinierungsstellen2020_neu.pdf Beratungsstellen für ehrenamtliche Geflüchtetenhilfe: https://engagiert-in-sh.de/fileadmin/user_data/pdf/Fluechtlinge/KontaktlisteBeratungsstelle2021.pdf

https://engagiert-in-sh.de/fileadmin/user_data/pdf/Fluechtlinge/KontaktlisteBeratungsstelle2021.pdf Grundlegende Informationen zur Arbeit für und mit Geflüchteten: https://engagiert-in-sh.de/engagementfelder/gefluechtete/grundlegende-informationen/

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein kann darüber hinaus ebenfalls mit vielen Informationen zum Engagement für Geflüchtete helfen, zu finden auf seiner Webseite www.frsh.de.

Innenministerin: "Fahren Sie nicht selbst an die ukrainische Grenze"

Schleswig-Holstein stehe bereit, um zu helfen, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Sie richtete gleichzeitig einen Appell an die Bürger: "Ich bitte alle Menschen bei uns im Land: Fahren Sie nicht selbst an die ukrainische Grenze", sagte die Ministerin eindringlich. "Diese Eigeninitiativen erschweren koordinierte Hilfsaktionen der offiziellen Stellen sowohl in den betroffenen Anrainerstaaten als auch hier in Schleswig-Holstein."

Liebe User*innen, uns erreichen unzählige Hinweise auf Hilfsaktionen. Schleswig-Holstein hilft - und das in so vielen unterschiedlichen und tollen Facetten. Die Hilfsbereitschaft ist wirklich beeindruckend. Darüber freuen wir uns sehr. Wir werden dieses Engagement in unseren Ausspielwegen würdigen, können jedoch nicht alle Aktionen in diesem Artikel auflisten. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

