Ukraine-Krieg: Warum in SH die Sorge vor Cyber-Angriffen wächst Stand: 03.03.2022 17:00 Uhr Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine warnen Politiker und Experten vor Cyber-Attacken auf IT-Systeme - auch in Schleswig-Holstein. Viele Unternehmen sind nervös.

von Daniel Kummetz und Sophia Stritzel

Es passierte fast gleichzeitig: Als die ersten russischen Raketen auf Ziele in der Ukraine flogen, wurden auch die IT-Systeme von ukrainischen Unternehmen und Behörden angegriffen. Zunächst waren es massenhafte Anfragen, die IT-Systeme überlasteten. Später wurde bekannt, dass dabei auch eine neue Schadsoftware eingesetzt wurden. Ihr einziges Ziel: Zerstörung von Daten. Das Hacker-Kollektiv Anonymous erklärte am Tag des Angriffs der russischen Regierung auf Twitter den Krieg und legt seitdem vor allem Websites lahm. Eine bekannte russische Cybercrime-Gruppe drohte mit Vergeltungsangriffen, wenn in einem russischsprachigen Land kritische Infrastruktur angegriffen werde.

Diese Gemengelage ist es, die IT-Sicherheitsexperten auch in Schleswig-Holstein Sorgen macht. Sie erwarten, dass die Zahl der Angriffe im Netz spürbar zunimmt und deshalb die IT-Systeme von Unternehmen und Behörden im Land stärker bedroht sind. Die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen befürchtet, dass vor allem "unspezifische Angriffe" Organisationen in Schleswig-Holstein treffen, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht hoch genug gezogen sind. Angreifer können etwa Programme einsetzen, die automatisiert über das Netz erreichbare IT-Systeme auf Sicherheitslücken - etwa durch nicht durchgeführte Updates - abklappern und diese ausnutzen.

Hansen: "Die Hemmschwellen für Angriffe sind gesunken"

Hansen hält viele Unternehmen und Einrichtungen im Land für nicht gut genug vorbereitet für dieses Szenario: "Das Sicherheitsniveau ist nicht ausreichend", sagt sie. Dazu komme, dass seit der Erklärung des Hacker-Kollektivs Anonymous nun mehr Leute bei solchen Angriffen mitmischten: "Ich glaube, die Hemmschwellen sind gerade gesunken, solche Angriffstools auch zu nutzen." Bisher ging es meist darum, dass Angreifer ihre Opfer erpressen wollten, nun sei das Hauptziel Zerstörung, sagt Hansen. Außerdem beobachtet sie, dass es nun vermehrt Spam-Mails gibt - zum Teil geben die Absender vor, über einen erfolgreichen Angriff zu informieren - und bieten die vermeintliche Lösung per Klick auf einen Link. Doch der genau führt laut Hansen erst dazu, dass Schadsoftware installiert wird.

In der aktuellen Situation haben IT-Sicherheitsexperten wie Martin Seeger vom Kieler Unternehmen NetUse besonders viel zu tun. Er hilft Unternehmen, sich vorzubereiten, möglichst schnell die IT-Sicherheit weiter zu erhöhen. Viele seiner Kunden seien nervös, hätten Krisenstäbe eingerichtet, sagt Seeger. "Jeder erwartet eigentlich, das was passiert, gerade in den größeren Unternehmen." Die Firmen würden jetzt auch Störungen im Betriebsablauf akzeptieren, wenn dafür etwa eine neue Sicherheitssoftware schneller auf allen Rechnern installiert werden könne.

IT-Sicherheitsspezialist: "Unternehmen könnten unter die Räder kommen"

"Die Gefahr ist, dass irgendwann einfach versucht wird, der Gegenseite zu schaden - egal wie", sagt Seeger. Dabei könnten Unternehmen so unter die Räder geraten, dass sie Services nicht mehr erbringen können. "Dann können Sachen ausfallen, auf die sich die Menschen verlassen". Im schlimmsten Fall könne das heißen, dass die Strom- oder Wasserversorgung nicht mehr funktioniert, die Angebote von Medien nicht erreichbar seien. Dieses Szenario hält er in Schleswig-Holstein nicht für realistisch. Seeger hält es für vorstellbar, dass bestimmte Dienste nicht nutzbar sein könnten: Ämter, Stromversorger, Notrufe könnten nicht erreichbar oder eigene E-Mails nicht zu empfangen sein.

"Es ist unheimlich schwer zu prognostizieren, was tatsächlich passiert, weil wir überall von der IT abhängig sind" sagt Seeger. Er nennt als Beispiel den Ausfall des Satellitennetzwerkes KA-SAT parallel zum Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Der Betreiber macht einen Cyber-Angriff dafür verantwortlich. Windräder hätten deshalb nicht gesteuert werden können. "Das hat keiner vorhergesehen", sagt Seeger.

Zurzeit ist die Lage im Land noch nicht problematisch, sagte Seeger. Aber: "Wir alle befürchten, dass die Lage sehr schnell sehr ernst werden könnte." Für Datenschützerin Hansen ist die aktuelle Lage ein Weckruf. Das Risiko für solche IT-Sicherheitsprobleme sei schon immer da gewesen. "Jetzt ist es realer geworden".

