Ukraine-Krieg Thema bei Konferenz der Kulturminister Lübeck Stand: 09.03.2022 08:45 Uhr Welche Auswirkungen haben Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg auf die Künstler im Land? Darüber sprechen heute die Kulturminister der Ländern und vom Bund - ab morgen treffen sich die Kultusminister.

In Lübeck tagen heute die Kulturminister unter Vorsitz der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. "Die Stadt ist der Ort für unsere kultur- und bildungspolitischen Gespräche und steht als ehemaliges Haupt der Hanse in besonderem Maße für den kulturellen Reichtums Schleswig-Holsteins", erklärte dazu die Kieler Ressortchefin Karin Prien (CDU) als Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK).

Heute geht es laut Prien unter anderem um die Folgen des Krieges für den Kulturbetrieb in Deutschland, aber auch in der Ukraine und in Russland. Die Stadt München etwa beendete die Zusammenarbeit mit dem russischen Dirigenten Waleri Gergijew als Chef der Münchner Philharmoniker, weil dieser sich nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanzierte.

Weitere Themen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kulturbetrieb und die soziale Lage der Künstler sowie der Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Zusammenhängen. Am Nachmittag treffen sich die Länderminister dann zu einem Spitzengespräch mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Kultusminister beraten morgen

Gleich morgen geht es in Lübeck weiter mit der zweitägigen Kultusministerkonferenz. Thema dort: der Schulunterricht unter Pandemiebedingungen und die Lehrerausbildung. Aber auch der Ukraine-Krieg hat thematische Auswirkungen auf das Treffen, wie Karin Prien ankündigte. Ihren Worten zufolge sollen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtete Kinder schnell in den Schulunterricht integriert werden: "Wir sind fest entschlossen, ihnen von Anfang an ein Beschulungsangebot zu geben."

Aktuell werde demnach geprüft, inwieweit Erzieherinnen und Erzieher aus der Ukraine dabei zur Unterstützung kurzfristig eingesetzt werden können. Zu Beginn der Konferenz am Donnerstag wollen die Kultusminister mit der ukrainischen Generalkonsulin aus Hamburg sprechen. Es werde eine gemeinsame Erklärung geben, die auch den Bereich von Hochschulen und Forschung betreffe, sagte Prien.

