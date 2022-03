Ukraine: Kieler Ankunftszentrum für Geflüchtete offiziell eröffnet Stand: 22.03.2022 19:08 Uhr Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat am Dienstag ein Ankunftszentrum in Kiel offiziell eröffnet. Geflüchtete Menschen sollen sich dort registrieren können.

Geschätzt etwa 2.000 geflüchtete Menschen sind nach Angaben der Landeshauptstadt seit Kriegsbeginn vor etwa vier Wochen aus der Ukraine nach Kiel gekommen - und es werden täglich mehr. Laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) soll das Ankunftszentrum in der Innenstadt für die Geflüchteten eine erste Anlaufstelle sein. Dort werden Sie registriert und - wenn gewünscht - auf private oder öffentliche Unterkünfte verteilt.

Sofort Aufenthaltstitel für ein Jahr

Das Gute ist laut Kämpfer, dass es eine klare Rechtslage gibt. "Die Menschen können sofort einen Aufenthaltstitel bekommen - erstmal für ein Jahr", sagte Kämpfer am Dienstag. "Das berechtigt sie, dass sie Unterhalt bekommen, dass sie arbeiten können." So könne man den geflüchteten Menschen zeigen, dass sie hier Sicherheit finden und vielleicht auch eine neue Perspektive. Das Europäische Parlament hatte 2014, nach der Annexion der Krim durch Russland, ein EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen ratifiziert - das sichert unter anderem Arbeitnehmerfreizügigkeit und das Recht auf visumfreies Reisen.

Etwa zwei Drittel der Menschen, die in den vergangenen Tagen das Ankunftszentrum besucht haben, wollen laut Kämpfer in Kiel bleiben. Die übrigen Geflüchteten suchen Alternativen - andere Orte in Schleswig-Holstein oder in Skandinavien.

