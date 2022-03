Ukraine-Flüchtlinge an Schulen: Prien will schnelle Integration Stand: 17.03.2022 16:46 Uhr Hunderte Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine befinden sich bereits in Schleswig-Holsteins Schulen. Bildungsministerin Prien rechnet mit einer schnelleren Integration als nach der Flüchtlingskrise 2015.

In Schleswig-Holsteins Schulen sind (mit Stand 16. März) 340 Schülerinnen und Schüler aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine angekommen. Diese Zahl nannte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag im Rahmen eines Pressetermins im Landeshaus. In den Landesunterkünften warteten 143 weitere junge Flüchtlinge darauf, auf die Kommunen und entsprechende Schulen verteilt zu werden, so Prien. "Wir haben eine historische und moralische Verantwortung, sie willkommen zu heißen und so schnell wie möglich zu beschulen", sagte die Ministerin. Man wolle den Kindern und Jugendlichen das Leben unter den aktuellen Umständen so erträglich wie möglich machen. Ähnlich hatten sich die Bildungsminister der Länder in der vergangenen Woche im Rahmen ihrer Tagung in Lübeck geäußert.

"Deutsch als Zweitsprache" (DaZ) als Struktur

Prien verwies erneut auf die Strukturen, die im Bildungssystem seit der Flüchtlingskrise 2015 aufgebaut worden seien. Sie seien nie abgebaut worden. "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ) habe sich im Unterricht bewährt, so Prien. Die DaZ-Zentren im Land würden nun - je nach Flüchtlingsaufkommen - mit mehr Personal ausgestattet. Zum Teil müssten auch neue Klassen eingerichtet werden. Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sollten sich möglichst schnell zurechtfinden können, sagte die Bildungsministerin und ergänzte: "Das alles wird viel Geld kosten." Die entsprechenden Mittel wolle die Landesregierung mit Nachtragshaushalt anmelden.

Ukrainische Schüler sind alphabetisiert

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin wies daraufhin, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht mit jenen aus Afghanistan oder Syrien in den Jahren 2015 und 2016 zu vergleichen sein, was die Beschulung angeht. Kinder lernten in der Ukraine Englisch im Unterricht und sie seien alphabetisiert. Das Ministerium gehe davon aus, dass sie im Vergleich sehr viel schneller Deutsch lernen und sich integrieren können.

Prien: Deutsch lernen wird wichtig sein

Einen Unterricht nach ukrainischem Vorbild und System lehnte Prien ab. Dies hatte die ukrainische Generalkonsulin in der vergangenen Woche angeregt. Man könne nicht parallel zum deutschen ein zweites Schulsystem erstellen, so Prien. Deutsch zu lernen werde aus ihrer Sicht außerdem nötig sein: "Wir wissen alle nicht, wann die Menschen in die Ukraine zurückkehren können." Es könne länger dauern, "wenn man sieht, wie die russische Armee Städte wie Mariupol zerstört", sagte die Ministerin.

Online-Schule für ukrainischen Abschluss

Schülern, die in der Ukraine in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht hätten, will das Land eine Online-Lösung bieten. Es gebe Verhandlungen mit einer privaten Online-Schule in der Ukraine, über die die Schüler zu einem ukrainischen Abschluss kommen könnten. Die Kosten wolle eine große deutsche Stiftung übernehmen, so Prien. Nach aktuellem Stand handele es sich um 13 Schüler, die sich in Schleswig-Holstein befänden.

Wie ukrainische Lehrkräfte unbürokratisch und schnell im deutschen Schulsystem eingesetzt werden können, soll eine Taskforce klären. Sie wurde von der Kultusministerkonferenz beschlossen und soll am Freitag ihre Arbeit aufnehmen.

