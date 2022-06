UKSH schickt Hilfskonvoi in die Ukraine Stand: 30.06.2022 14:43 Uhr Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich die gesundheitliche Versorgung im Land zugespitzt. Deshalb hat das UKSH heute bereits zum sechsten Mal einen Hilfstransporter in die Ukraine geschickt.

Der Hilfstransporter wird voraussichtlich in zwei Tagen in Lwiw im Westen der der Ukraine ankommen. An Bord: Krankenhausbetten, Beatmungsgeräte, Medikamente und Atemschutzmasken. Das medizinische Equipment wird dann von Lwiw aus auf Krankenhäuser im gesamten Land verteilt.

UKSH-Chirurg: "Hilfe in dieser katastrophalen Situation"

Organisiert hat den Transport Hryhoriy Lapshyn, Chirurg am UKSH, gemeinsam mit Medizinstudenten und ukrainischen Pflegekräften. Lapshyn ist selbst in der Ukraine aufgewachsen und sagt: "Unsere Hilfe in dieser katastrophalen Situation ist extrem wichtig. Das ist momentan eine schwierige Situation in der Ukraine - es ist chaotisch und die Patienten werden nicht optimal versorgt."

Das Uniklinikum hat mit der Aktion "UKSH hilft Ukraine" bereits rund vier Millionen Euro Spendengelder gesammelt.

