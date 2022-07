Toter in Kiel-Gaarden: Verdächtiger in Gelsenkirchen festgenommen Stand: 10.07.2022 16:22 Uhr Nachdem ein 31-Jähriger in Kieel-Gaarden erschossen wurde, hat es nun eine Festnahme in Gelsenkirchen gegeben.

In Gelsenkirchen ist ein Mann festgenommen worden, der in Verdacht steht, Ende Juni im Kieler Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen erschossen zu haben. Spezialeinheiten fassten den Mann nach intensiven Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

23-Jähriger in Polizeigewahrsam

"Der gesuchte Kieler leistete bei der Festnahme keinen Widerstand", heißt es in der Mitteilung. Der 23-Jährige befindet sich demnach nun in Polizeigewahrsam in Gelsenkirchen. Er solle einem Haftrichter vorgeführt und in den kommenden Tagen nach Kiel gebracht werden.

Am 27. Juni hatte ein Mann kurz vor Mitternacht in der Straße Gustav-Schatz-Hof im Kieler Stadtteil Gaarden mehrfach auf offener Straße auf einen 31-Jährigen geschossen. Dieser starb - trotz sofortiger Reanimationsversuche - im Krankenhaus.

