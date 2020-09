Stand: 15.09.2020 18:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Tödlicher Bahnunfall: Schwere Vorwürfe der Feuerwehr

Nach dem schweren Unfall auf einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Strecke Heide - Neumünster, bei dem am späten Dienstagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen ist, erhebt die Feuerwehr schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn. Nach derzeitigem Stand der Polizei war der 70 Jahre alte Mann auf den Bahnübergang gefahren, offenbar ohne den herannahenden Zug zu sehen oder dessen Signale zu hören. Für den Wehrführer der Heider Feuerwehr, André Eichert, ist die Bahn mitverantwortlich. Es war nicht der erste Unfall an einem unbeschrankten Übergang, wie er sagte.

Feuerwehr sieht erhöhte Unfallgefahr

Laut Eichert musste die Heider Feuerwehr in diesem und im vergangenen Jahr allein wegen solcher Unglücke vor diesem Unfall drei Mal ausrücken. Zwei Mal habe es auf dieser Strecke von Heide nach Neumünster Tote gegeben. "Letzten Endes können wir es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die DB Netz AG hier keinen Unfallschwerpunkt sieht", sagt Eichert: "Wir als Einsatzkräfte, die hier immer wieder tätig sind, wir sehen diesen Unfallschwerpunkt." Im Juni 2019 war ein Auto von einem Zug der Nordbahn erfasst worden, im August 2019 kollidierte eine Lok mit einem Pkw - in beiden Fällen an einem unbeschrankten Bahnübergang, in beiden Fällen wurden die Fahrer getötet.

Ob der Bahnübergang nun gesichert wird, darauf wollte sich eine Sprecherin der Bahn nicht festlegen lassen. Das Unternehmen sei dafür nicht allein verantwortlich. Straßenbauträger und der Bund als Eigentümer seien mit im Boot. Außerdem hänge es unter anderem auch davon ab, wie stark der Straßenverkehr in dem Bereich ist.

Autofahrer starb am Unfallort

Der Zug am Dienstagvormittag hatte den Pkw trotz Notbremsung mit voller Wucht erwischt und schleuderte ihn auf ein angrenzendes Feld. Der 70-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Feuerwehr mit. Die 17 Insassen des Zuges blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke zwischen Heide und Hohenwestedt war bis 16 Uhr gesperrt.

