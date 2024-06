Stand: 06.06.2024 11:46 Uhr Timmendorfer Strand: Mehrere Fahrgäste bei Busunfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lastwagen sind in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei war eine Scheibe zu Bruch gegangen. Vier Fahrgäste mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der vollbesetzte Bus war am Vormittag an der Kreuzung Poststraße/Wiesenweg mit einem Auto zusammengestoßen. Die Unfallstelle war bis zum Mittag gesperrt. Die Polizei musste den Verkehr über die B75 umleiten.

