Theodor-Heuss-Ring: Polizei löst Sitzblockade auf

Die Polizei hat die stundenlange Sitzblockade auf dem besonders schadstoffbelasteten Theodor-Heuss-Ring (B76) in Kiel am Freitagabend aufgelöst. Sie trug die Klima-Aktivisten weg und brachte sie in Polizeiwagen. Der Theodor-Heuss-Ring wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Staus lösten sich langsam auf. Das befürchtete Verkehrschaos im Feierabendverkehr war ohnehin ausgeblieben. Die Leute hätten sich wohl auf die Demonstration eingestellt, sagte Polizeisprecher Oliver Pohl.

Etwa 50 Demonstranten hatten eine der Hauptverkehrsachsen der Landeshauptstadt sitzend blockiert und sie auch nach Aufforderung der Polizei nicht geräumt. Der große Demonstrationszug mit etwa 1.600 Teilnehmern, der am Freitagnachmittag gestartet war, war derweil zur Abschlusskundgebung am Hauptbahnhof weitergezogen. Die Organisatoren hatten mit der Polizei vereinbart, dass die Demonstranten für eine halbe Stunde über die B76 ziehen.

Aufruf des Bündnisses "TurboKlimaKampfGruppe"

Das Bündnis "TurboKlimaKampfGruppe" (TKKG) hatte zu den Protesten unter dem Motto "Straßenparty statt Rush Hour" aufgerufen. Die Demonstranten kritisieren, dass die Verkehrswende in Kiel und großen Teilen Deutschlands nur schleppend vorangeht. Sie fordern einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Umwandlung zweispuriger Straßen zu Straßen mit einer Spur nur für den Fahrradverkehr, Tempo 30 innerorts und den Rückbau von Straßen zu verkehrsberuhigten Bereichen und Flaniermeilen.

Unterstützung von Andresen, Kritik von Kilian

Der schleswig-holsteinische Landtagsvizepräsident Rasmus Andresen (Grüne) unterstützte die Anliegen der Demonstranten auf Twitter. "Ein starkes Signal für eine Mobilitätswende. Würd mir Wettbewerb zwischen Parteien um die klimagerechteste Mobilitätspolitik wünschen", schrieb er.

Der CDU-Abgeordnete Lukas Kilian kritisierte dagegen, dass die Aktivisten auf dem Theodor-Heuss-Ring demonstrieren durften. "Meines Erachtens hätte man die Demo dort nicht zulassen müssen. Man ist nicht zwingend auf die Nutzung der B76 als Versammlungsort angewiesen, um das kommunikative Anliegen zu transportieren. Die Fortbewegungsfreiheit ist ebenfalls grundrechtlich geschützt. Das wurde hier verkannt", twitterte er.

OB Kämpfer stellt sich hinter die Genehmigung

Der ADAC hatte die Genehmigung der Demonstration für den B76-Abschnitt ebenfalls kritisiert. SSW-Umweltpolitiker Flemming Meyer bezweifelte, "ob es schlau ist, die Autofahrer als Geisel zu nehmen für eine verkorkste Verkehrspolitik". Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) stellte sich hinter die Genehmigung. Die Grundrechte seien weit auszulegen, so Kämpfer.

