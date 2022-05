Südermarkt in Heide: Mann stirbt nach Schlägerei Stand: 22.05.2022 11:47 Uhr Nach einer Schlägerei in Heide (Kreis Ditmarschen) ist ein 20-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuletzt gab es immer wieder Auseinandersetzungen rund um den Südermarkt in der Innenstadt.

Die Polizei in Heide hat NDR Schleswig-Holstein den Todesfall bestätigt. Der 20-jährige Mann war bei einer Auseinandersetzung vor gut einer Woche (13.5.) in der Heider Marktpassage schwer verletzt worden.

Wie die Beamten mitteilten, waren mehrere Personen in der Marktpassage in Streit geraten. Bei einer anschließenden Schlägerei im Erdgeschoss des Einkaufszentrums war der junge Mann aus Heide lebensgefährlich verletzt worden. Anschließend kam er ins Westküstenklinikum, wo er am Sonnabend verstorben ist.

Ermittlungen gegen 65-Jährigen laufen

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Laut Polizeisprecherin besteht ein dringender Tatverdacht gegen einen 65 Jahre alten Mann aus dem Heider Umland.

Die Marktpassage liegt direkt am Heider Südermarkt. Die Polizei hatte den Platz nach zahlreichen Bedrohungen, Raubdelikten und Körperverletzungen zum "Gefährlichen Ort" erklärt. Damit dürfen die Beamten dort ohne konkreten Verdacht Personen kontrollieren und durchsuchen. Auch in den kommenden drei Monaten bleibt der Südermarkt für die Beamten ein "Gefährlicher Ort".

