Südermarkt in Heide: Mahnwache für verstorbenen 20-Jährigen Sendedatum: 30.05.2022 19:30 Uhr In Heide haben Freunde und Anwohner am Montag um einen 20-Jährigen getrauert, der an seinen Verletzungen nach einer Schlägerei gestorben ist. Die Menschen kamen, um Kerzen aufzustellen und gemeinsam zu beten.

Die Mahnwache fand am Montag vor der St. Jürgen Kirche in der Heider Innenstadt statt - gegenüber des mutmaßlichen Tatorts. Angehörige stellten ein Foto des Verstorbenen auf. Eine Angehörige hielt eine kurze Ansprache, dann wurde noch ruhige Musik gespielt. Mehr als 100 Teilnehmer waren auf dem Südermarkt.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Am 13. Mai war es in der Marktpassage am Heider Südermarkt zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen. Dabei wurde der 20-Jährige nach Polizeiangaben lebensgefährlich am Kopf verletzt und kam ins Westküstenklinikum. Dort verstarb er an seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Laut einer Polizeisprecherin besteht ein dringender Tatverdacht gegen einen 65 Jahre alten Mann aus dem Heider Umland.

Die Polizei hatte den Südermarkt nach zahlreichen Bedrohungen, Raubdelikten und Körperverletzungen zum sogenannten Gefährlichen Ort erklärt. Damit dürfen die Beamten dort ohne konkreten Verdacht Personen kontrollieren und durchsuchen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.05.2022 | 19:30 Uhr