Studie: Schweinswale durch Munitions-Sprengungen in Gefahr Stand: 27.01.2022 20:15 Uhr Schweinswale leiden unter Munitionssprengungen im Meer. Zu diesem Ergebnis kommt die Tierärztlichen Hochschule Hannover, die tote Schweinswale untersucht hat. Die Tiere sind an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste gefunden worden.

Für die Studie untersuchten die Wissenschaftler 24 tote Schweinswale. Dabei entdeckten sie nach Angaben der Hochschule bei zehn Tieren charakteristische Verletzungen an den akustischen Organen. Das gab die Tierärztliche Hochschule Hannover am Donnerstag bekannt.

Die Verletzungen können laut der Wissenschaftler nur durch starke Druckwellen entstanden sein. Sie fordern nun, dass der Schutz bei Sprengungen verbessert werden muss. Die Wale seien zwischen September und November 2019 entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste gefunden worden. Einige der Kadaver wurden dabei laut Hochschule nur wenige Wochen nach einer Sprengung von britischen Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg nahe Fehmarn entdeckt. Schallschutzmaßnahmen habe es dabei nicht gegeben.

Beutefang der Schweinswale beeinträchtigt

Die betroffenen Tiere wiesen Verletzungen an Mittelohrknochen sowie Blutungen in den Fettgeweben am Kopf auf, die ein wichtiger Teil des Hörapparats sind. Die Verletzungen beeinträchtigen die Orientierung und den Beutefang der Tiere.

In den Gewässern der Ost- und Nordsee liegen noch gigantische Mengen an alter Munition, die dort nach den Weltkriegen entsorgt wurde. Sie stellen eine Gefahr für Schiffsrouten oder neu entstehende Windparks dar. Wenn eine Bergung nicht möglich ist, wird diese Munition gesprengt. Bei Detonationen unter Wasser entstehen allerdings extreme Druck- und Schallwellen, die Tiere noch in mehreren Kilometern Entfernung schwer schädigen können.

Allerdings gibt es inzwischen technische Schutzmaßnahmen. So können "Vorhänge" aus aufsteigenden Luftblasen die Ausbreitung der Schockwellen deutlich einschränken. Zudem werden Tiere aus den betroffenen Bereichen vorher oft durch akustische Störungen verjagt.

Sylt: Schweinswale ziehen sich aus Schutzgebiet zurück

Bereits vor einem Jahr hatte eineandere Untersuchung der Hochschule einen Rückgang der Population der Schweinswale in Nord- und Ostsee ergeben. Allein der Bestand vor Sylt sei in den vergangenen 17 Jahren um 60 Prozent geschrumpft. Als Gründe wurden in der Studie unter anderem Lärm durch den Bau von Windkraftanlagen und die Fischerei genannt. Die lärmempfindlichen Tiere werden laut Naturschutzbund NABU inzwischen nur noch vier bis sechs Jahre alt - ursprünglich waren es 20 Jahre.

