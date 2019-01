Stand: 09.01.2019 09:07 Uhr

Strom in Flensburg und Glücksburg ausgefallen

In weiten Teilen Flensburgs und in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist der Strom am Morgen ausgefallen. Auf den Straßen staut sich der Verkehr, da auch die meisten Ampeln außer Betrieb sind. Nach Einschätzung der Polizei könnte es noch bis zum Mittag dauern, bis der Strom komplett wieder da ist. Das Diakonissen-Krankenhaus läuft im Notstrombetrieb - es ist einer der wenigen hellen Punkte in einer sonst dunklen Stadt, so unsere NDR Reporterin Nadina von Studnitz. Auch die Stadt Glücksburg ist betroffen. "Im Moment es so, dass ganz Flensburg dunkel geschaltet werden musste, weil unsere Stromverbindung mit Dänemark gestört war", sagte Maik Render, Geschäftsführer der Stadtwerke Flensburg, gegenüber NDR Schleswig-Holstein.

Genaue Ursache des Stromausfalls noch unklar

"Da wir aus Dänemark kein Strom ziehen, müssen wir im Inselbetrieb fahren. Das heißt nur Flensburg versorgen wir selber", sagte Render. Doch auch das gehe im Moment nicht. "Wir haben mit der Frequenz Probleme. Deshalb können wir das Netz nicht hochfahren", so der Stadtwerke-Chef. Warum die Verbindung nach Dänemark ausgefallen ist, sei noch unklar, so Render. Der Ausfall begann um etwa 6.30 Uhr in Glücksburg und in Flensburg um kurz nach 7 Uhr.

Eindrücke von NDR SH App-Nutzern

Susanne aus Flensburg "In Flensburg liegt ein kompletter Stadtteil im Dunkeln. Erst wurde das Licht schwächer, dann ging's aus - wie eine Geisterstadt. Alles dunkel. "

Mirko aus Flensburg "Guten Morgen. Der Strom fiel in Engelsby gegen 6:30 Uhr aus. Das schlimme daran war nicht die Dunkelheit sondern das kalte Wasser unter der Dusche. Wünsche euch einen schönen Tag."

Kirsten aus Flensburg "Wohl dem, der in Flensburg seinen Kaffee schon gehabt hat. Welch schaurige Vorstellung, ohne Zündfix in den Tag zu starten."

Andrea "Moin, mein Sohn studiert in Flensburg, wohnt Monketof, da ist auch kein Strom." zurück 1/4 vor

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2019 | 07:30 Uhr