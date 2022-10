Strandkörbe in SH gehen in den Winterschlaf Stand: 06.10.2022 19:25 Uhr Strandkörbe gehören zu Schleswig-Holstein wie Nord- und Ostsee. Im Winter allerdings dürfen sie sich ausruhen - und kommen ins Winterquartier. Kaputte Exemplare werden repariert.

Der Herbst kommt mit großen Schritten und damit auch die Herbststürme und Sturmfluten. Die können für Strandkörbe und vor allem für Strand- oder Deichspaziergänger schnell gefährlich werden. Deshalb wird an Schleswig-Holsteins Küsten gerade aufgeräumt. Zum Beispiel an der Westküste in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen). Ralf Schubert und sein Team vom Bauhof bringen die 180 Strandkörbe jetzt nach und nach ins Winterlager. Am 15. Oktober sollen sie alle eingelagert sein. "Jetzt kommen die Stürme und wehen die Strandkörbe um. Und dann gehen sie kaputt. Schon nach den Sommerferien fangen wir an, das Gröbste wegzuräumen. Nach den Herbstferien machen wir den Rest", erklärt der Bauhofsleiter.

Im Winter wird repariert

Gut die Hälfte der Strandkörbe in Friedrichskoog müssen er und seie Mitarbeiter gesondert lagern. Welche das sind, hat ihnen ein Kollege bereits vorab markiert. "Es wird kontrolliert, ob alles heile, zu dreckig oder kaputt ist. Die defekten Strandkörbe werden markiert." Und diese kommen dann, getrennt von ihren heilen Kollegen, auf dem Dachboden des Bauhofs. Die kaputten Strandkörbe werden dann während des Winters repariert und auf die neue Saison vorbereitet. Ralf Schubert freut sich jetzt schon darauf, die Strandkörbe im Frühjahr wieder an den Deich zu bringen.

Weitere Informationen 29 Min Der König der Strandkörbe Enno König leitet den Bauhof von Neuharlingersiel und sorgt dafür, das an Hafen und Strand alles seine Ordnung hat. 29 Min Strandkorbwärter auf Sylt ist ein Ganzjahresjob Es herrscht Hochsaison bei den Strandkorbwärtern von Westerland auf Sylt. Über den Winter müssen Tausende Strandkörbe repariert und gelagert werden. Das erfordert eine ausgefeilte Strategie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 06.10.2022 | 19:30 Uhr