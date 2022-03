Steigende Sprit-und Ölpreise: Energie als Luxusprodukt? Stand: 10.03.2022 17:52 Uhr Kaum jemand in Schleswig-Holstein ist von den steigenden Preisen für Benzin, Heizöl, Gas oder auch Strom nicht betroffen. Besonders trifft es aber diejenigen, denen ohnehin nicht viel Geld zur Verfügung steht.

Wer vergangene Woche Donnerstag in Schleswig-Holstein seine Heizölbestellung für dieses Jahr gemacht hat, musste laut verschiedener Vergleichsportale im Netz für 1.000 Liter einen Preis von rund 1.400 Euro zahlen. Eine Woche später sind es 2.200 Euro. Wer vergangene Woche den 56-Liter-Tank seines Diesel-Kombis einmal aufgefüllt hat, legte dafür durchschnittlich 106 Euro hin - eine Woche später rund 131 Euro. Schon für viele Normalverdienerinnen und -verdiener bei uns im Land sind die aktuellen Preisentwicklungen eine große finanzielle Herausforderung. Verbraucherschützer und Sozialorganisationen machen sich aber vor allem Sorgen um Menschen, denen im Monat nur wenig Geld zur Verfügung steht: Empfänger von Sozialleistungen, Senioren mit kleiner Rente oder auch Beschäftigte im Niedriglohnsektor.

Autofahren wird zum Luxus

Heinrich Deicke, Geschäftsführer der Diakonie im Kirchenkreis Altholstein, fürchtet, dass sie noch mehr als ohnehin schon von der sozialen Hand und der sozialen Teilhabe abgehängt werden. Denn: Wer aus finanziellen Gründen zum Beispiel gezwungen ist, das Auto - abgesehen vom Weg zur Arbeit - stehen zu lassen, für den wird der Besuch bei Freunden oder auch bei Freizeitangeboten schnell zum Luxus. Deicke fürchtet zudem, dass viele eine drohende Verschuldung jetzt noch nicht im Blick haben, weil die gestiegenen Heizöl- und Stromkosten erst dann richtig sichtbar werden, wenn die Nebenkostenabrechnung da ist. Er rechnet damit, dass dann auch das Beratungsangebot steigen wird.

Beratungsangebote nutzen

Davon geht auch Tom Janneck von der Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein aus. Wer kann, sollte am besten jetzt schon "ein bisschen Geld zur Seite packen", erklärt er. Allerdings sei das für einkommensschwache Haushalte natürlich deutlich schwieriger als für andere, so Janneck weiter. Er verweist deshalb auf die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale aber auch auf die von sozialen Trägern, wie zum Beispiel den "Stromspar-Check" der Diakonie-Altholstein.

Stromspar-Check für Menschen mit niedrigem Einkommen

Der Stromspar-Check ist ein unter anderem in Neumünster laufendes Projekt, das sich laut Diakonie-Altholstein gezielt an Menschen mit niedrigen Einkommen und Empfänger von Sozialleistungen richtet. Beraterinnen und Berater klären bei Hausbesuchen darüber auf, wo sich im eigenen zu Hause Strom sparen lässt. Gerade jetzt wichtig und wie andere Beratungsangebote auch als Präventionsarbeit zu verstehen, findet Diakonie-Geschäftsführer Deicke. Man wolle die Menschen dafür sensibilisieren, was mit der nächsten Nebenkostenabrechnung auf sie zukommt und wie sie damit umgehen können.

Bund muss unterstützen

Sollte es trotz Beratung am Ende finanziell knapp werden, rät Tom Janneck von der Verbraucherzentrale dazu, sich rechtzeitig an den Energieversorger oder auch den eigenen Vermieter zu wenden und zu fragen, ob beispielsweise die Zahlungen für Wohnenergie über einen längeren Zeitraum gestreckt werden können. In der Pflicht sieht Janneck außerdem den Bund. Für Haushalte mit geringem Einkommen werde der aktuell angedachte Heizkostenzuschuss nicht reichen. Die Bundesregierung plant Studierenden und Auszubildenden, die BAföG bekommen, einmalig 115 Euro zu zahlen. Wer Wohngeld bezieht, soll mindestens 135 Euro erhalten. Zu wenig, sagt Janneck und fordert unter anderem, dass der Heizkostenzuschuss auf mindestens 500 Euro erhöht wird.

Bewegung auch auf Landesebene

Auch im Schleswig-Holsteinischen Landtag wird über Maßnahmen debattiert, die nicht nur Menschen, denen nicht so viel Geld zur Verfügung steht, sondern alle entlasten würden. Die CDU hat eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Heizöl und Kraftstoff von 19 auf 7 Prozent ins Spiel gebracht. SPD, Grüne und FDP halten dagegen und sprechen sich für andere Ansätze aus.

