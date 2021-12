Stau: So lang stehen Autos in Flensburg, Lübeck und Kiel

Stand: 07.12.2021 12:52 Uhr

In Lübeck haben Autofahrer laut dem Unternehmen "Inrix" in diesem Jahr durchschnittlich ganze 38 Stunden im Stau verloren, in Flensburg sieht es mit 27 Stunden besser aus. 22 Stunden haben die Verkehrsanalysten für Kiel berechnet.