St. Peter-Ording: Alte Strandkörbe kamen unter den Hammer Stand: 16.10.2022 14:34 Uhr Für den Strand nicht mehr gut genug, aber dennoch schön: 39 ausgemusterte Strandkörbe sind am Sonnabend am Strand von St. Peter-Ording unter den Hammer gekommen. Nicht nur für die Auktionäre stehen sie für echtes "Strand-Feeling".

von Stella Kennedy

In den letzten Wochen schon hatten Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) am Strand die Körbe nach und nach gereinigt, ihren Zustand bewertet und sie ins Winterquartier gebracht: den Bauhof der Zentrale. Doch nicht alle schafften es dahin. "Der eine oder andere, da muss man noch Hand anlegen. Es hat ja einen Grund, warum die wegkommen", sagt Heinzi Hecke, der Strandkorb-Auktionator von St. Peter-Ording. Einige der Sitze haben Brandlöcher, bei anderen ist der Getränkehalter gebrochen oder es wackelt die Fußstütze.

Mehr als nur eine Sitzgelegenheit

Doch bei der Auktion am Mittag bekommen die mangelhaften Strandkörbe eine zweite Chance. Schnäppchenjäger und Strandkorbfans sind nach St. Peter-Ording gekommen, um mitzubieten und einen der 39 aussortieren Körbe zu ergattern. Manche nahmen sogar einen richtig weiten Weg dafür auf sich. Für sie ist das Möbelstück mehr als nur eine schöne Sitzgelegenheit. In ihren Augen hat der Korb auch einen symbolischen Wert. Und dafür legen sie richtig Geld hin, trotz des Zustands, in dem sich manche Strandkörbe befinden.

Für ein bisschen "St. Peter-Ording-Feeling"

Neu kosten die Strandkörbe hier rund 1.000 Euro, sagt Hecke. Bei der Auktion legt er den Grundpreis auf 50 Euro - gesteigert wird immer in Zehnerschritten, erklärt er. Und die Preise gehen schnell hoch. Die Stimmung vor Ort ist an diesem Sonnabend gut. Die meisten Körbe bringen zwischen 200 und 300 Euro. Eine Käuferin, die für die heutige Auktion 700 Kilometer aus Bad Kissingen hergefahren ist, zahlt 360 Euro für ihren Stuhl. Doch sie ist glücklich, für sie bedeutet der Korb nämlich ein kleines Stück Strand für zuhause: "Ich hab' meinen Strandkorb und kann mir St. Peter-Ording-Feeling holen, wann immer ich will."

Von dem Gewinn gibt's neue Strandkörbe für St. Peter-Ording

Nach einer Stunde Auktion ist alles vorbei. Alle Strandkörbe, die bei Heinzi Hecke unter den Hammer gekommen sind, transportieren die glücklichen Käuferinnen und Käufern selbst ab. Der Auktionator ist zufrieden: "Besser geht nicht", sagt Hecke. Von dem Gewinn will die Tourismus-Zentrale neue Strandkörbe kaufen.

Eine Strandsaison geht zu Ende, doch für die 39 neuen Strandkorbbesitzerinnen und -besitzer darf sie so lange weitergehen, wie sie das möchten - Urlaubsgefühle inklusive.

