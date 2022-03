Sprachschule aus Kiew startet auf Fehmarn neu Stand: 09.03.2022 19:50 Uhr Das Interesse an Markus Peusers Deutschkursen ist riesengroß. Schon vor Ausbruch des Krieges hat der Schleswig-Holsteiner Menschen in der Ukraine geholfen - jetzt hilft er geflüchteten Ukrainern in Deutschland.

von Philip Schroeder

Burg auf Fehmarn. Ein Tisch, ein Laptop und zwei Handys, ein deutsches und ein ukrainisches - so hat sich Markus Peuser erstmal eingerichtet bei seinen Verwandten auf Fehmarn. Sechs Tage hat er gebraucht, um aus der Ukraine herauszukommen, seit Sonntag ist er zurück. "Nun bin ich zwar hier und in Sicherheit - aber mit den Gedanken bin ich immer noch in meiner Wahlheimat", erzählt der Sprachlehrer zwischen zwei Anrufen. Die Wahlheimat - das war Kiew.

Angefangen hat es vor rund fünf Jahren mit einer Reise in die Ukraine. "Diese Freundlichkeit der Menschen, dieses gegenseitige Unterstützen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich halt die Menschen und das Land in den letzten fünf Jahren lieben gelernt", erzählt Peuser. In Kiew hat er eine Sprachschule mit betrieben. Und damit will er auch nicht aufhören, denn das Team ist nun zwar über Europa verstreut - hat seine Sprachschule aber quasi mitgenommen: "Wir haben schon mehr als 1300 Anmeldungen für unsere neuen Kurse."

Schneller Deutschunterricht für Flüchtlinge

Deutsch lehren, vor allem für die Menschen, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland flüchten, darum geht es jetzt. Der Digitalisierungsschub durch die Pandemie macht es möglich: "Durch die Corona-Pandemie hatten wir in Kiew ohnehin fast alle unsere Sprachstudierenden in Online-Kursen unterrichtet - das hat gut funktioniert", erzählt Peuser. Allerdings: In Kiew arbeiteten rund 20 Dozentinnen und Dozenten für rund 300 Studierende, zehn pro Kurs. Peuser und sein Team müssen jetzt Kurs um Kurs neu aus dem Boden stampfen. In Kiew war das ein Geschäft, ein Job. Jetzt ist es quasi ein Ehrenamt: Die Teilnahme an den Kursen soll für die Geflüchteten kostenlos sein, damit sie schnell Deutsch lernen, die Zeit direkt nach der Ankunft in Deutschland und in Schleswig-Holstein nutzen können.

Erst die Flucht, dann ein Organisations-Marathon

Wieder klingelt das Telefon. Menschen aus der Ukraine rufen an, die Deutsch lernen wollen. Oder Menschen, die als Lehrerinnen und Lehrer mithelfen wollen. Solche Dozenten sind besonders gefragt: "Wir nehmen auch Quereinsteigerinnen - aber sie müssen Deutsch und Ukrainisch beherrschen", sagt Peuser. 30 Lehrkräfte hat Peuser mittlerweile rekrutieren können - das reicht, um 900 Flüchtlinge in Online-Deutschkursen unterbringen zu können. Aber Peuser rechnet damit, dass die Online-Sprachschule die doppelte Anzahl Lehrerinnen und Lehrer brauchen wird. Und von denen könne er nicht verlangen, ehrenamtlich zu unterrichten. "Viele machen das, so 20 Prozent, aber die meisten brauchen jeden Euro", sagt Peuser.

Lehrer finden, Spenden sammeln

Die Sprachschule "StartDeutsch" kann 5.000 Euro in die kostenlosen Kurse stecken, 20 Lehrkräfte damit finanzieren. "Das fehlende Geld - das wollen und werden wir über Spenden hereinholen", erklärt der Sprachlehrer. Warum er nicht erstmal durchatmet nach seiner eigenen Flucht aus dem Krieg? Weil es eben auf Zeit ankomme, sagt Peuser: "Später wird es natürlich so sein, dass auch die Regierung, das BAMF (Anmerkung der Redaktion: das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) dann hilft bei der Integration. Aber das dauert ja, und vier, fünf Monate einem in einem Land zu leben, dann noch mit dem Gedanken in der Ukraine zu sein, bei den Angehörigen. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Deutschkursen die Menschen ein bisschen auf andere Gedanken bringen können."

Er selbst will irgendwann zurück in die Wahlheimat

Und Peuser selbst? Ständig gingen die Gedanken zurück nach Kiew, sagt er: "Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann zurückkehren kann. Es sieht ja im Moment zwar nicht so aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe immer noch darauf, dass man irgendwann zur Diplomatie zurückkehrt oder vielleicht auch zurückkehren muss. Das hat ja alles mit einem Mann zu tun. Und da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Aber im Moment - im Moment sehe ich da leider schwarz."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.03.2022 | 19:30 Uhr