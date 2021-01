Stand: 14.01.2020 13:29 Uhr Zurück in die Freiheit: Seeadler fliegt wieder

Ein Seeadler, der vermutlich bleihaltige Munition gefressen und sich vergiftet hatte, ist wieder fit. Er wurde am Dienstag in der Nähe von Kiel ausgewildert. Wie der Wildpark Eekholt mitteilte, ist der Greifvogel in den vergangenen zwei Monaten erfolgreich aufgepäppelt worden. Am 19. November hatte Bernd Struwe-Juhl, Geschäftsführer der Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein e. V., gemeinsam mit einem Jäger den entkräfteten Vogel in einem Forst südlich von Kiel gefunden.

Die Experten berichteten, dass die Seeadler-Dame damals im November lethargisch wirkte und am ganzen Körper nervös zuckte. Zwei Tage später konnte eine Tierärztin in einer Operation die Bleifragmente aus dem Magen des Seeadlers entfernen. Die Projektgruppe Seeadlerschutz appelliert an alle Jäger, diese Munition nicht mehr einzusetzen. Demnach seien zwischen 10 bis 15 Prozent der aufgefundenen Seeadler in Schleswig-Holstein an einer Bleivergiftung verendet.

