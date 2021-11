Schwertransport: 47 Kilometer in sechs Nächten Stand: 15.11.2021 11:28 Uhr Dienstagabend ist ein Schwertransport mit einem 350 Tonnen schweren Trafo in Lauenburg gestartet. Sein Ziel ist das Umspannwerk Oststeinbek, 47 Kilometer entfernt. Heute Vormittag, nach sechs Nächten, soll er ankommen.

Eigentlich sollte der etwa 75 Meter lange und fünf Meter breite Schwertransport die Strecke zwischen Lauenburg und Oststeinbek in zwei Nächten zurücklegen. Beladen mit einem 350 Tonnen Trafo darf er nur nachts fahren und das auch nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von fünf Kilometer pro Stunde. Der insgesamt rund 700 Tonnen schwere Transport wird dabei nicht von einem Menschen gefahren, sondern ferngesteuert. Auf der Strecke mussten unter anderem Ampeln und Verkehrsschilder abgebaut werden.

Letzter Umbau vor dem Ziel nötig

Die Ankunft verzögerte sich immer wieder. Am Montagmorgen war der Transport bereits in Glinde, sagte ein Sprecher. Es sei aber unklar, ob er sein Ziel heute wirklich erreiche. Denn auf den letzten Kilometern sei noch einmal ein Umbau nötig. Dafür sei in einer Straße extra ein Halteverbot eingerichtet worden. Bevor es weitergehen kann, müsse die Polizei diesen Umbau noch abnehmen.

Wenn der Trafo im Umspannwerk Oststeinbek angekommen ist, geht es für das Spezialfahrzeug zurück nach Lauenburg. Dort warten drei weitere 350-Tonnen-Trafos auf ihren 47-Kilometer-Transport ins Umspannwerk.

