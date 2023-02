Schüler aus Hattstedt reisen digital in die Antarktis Stand: 21.02.2023 18:55 Uhr Minus 16 Grad und eisiger Wind: Für die Besatzung des Neumayer-Forschungsstation ist das aktuell der Alltag. Der wurde am Dienstag unterbrochen - vom digitalen Besuch einer Schulklasse aus Hattstedt.

von Tim Diedrichs

Die Zweitklässler der Jens-Iwersen-Grundschule in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) waren ganz schön aufgeregt vor ihrer Deutschstunde. Für sie ging es im Unterricht auf eine fast 14.000 Kilometer lange Reise in die Antarktis. Die Grundschüler konnten eine Stunde lang live mit der Besatzung der Neumayer-Station sprechen. Per Online-Schalte waren sie in der deutschen Polarforschungsstation dabei, konnten den Alltag verfolgen und zahlreiche Fragen stellen.

"Wie viele Pinguine habt ihr schon gestreichelt?"

Die Schüler haben sich in den Fächern Kunst und Deutsch schon seit mehreren Wochen schwerpunktmäßig mit der Antarktis beschäftigt - und sich Fragen überlegt: "Wie viele Pinguine habt ihr schon gestreichelt?" oder "Wie kommt der Strom zu der Forschungsstation?".

Klar: Die Live-Schalte zu der Besatzung der Neumayer-Station war das Highlight der vergangenen Wochen. "Welches Kind hat schon die Möglichkeit mit Forschern in der Antarktis zu sprechen? Wir haben heute nochmal sehr viel über den Kontinent und das Leben in der Forschungsstation gelernt. Mir hat die Reise extrem gut gefallen", freut sich Klassensprecher Lönne.

Digitale Entdeckungsreise in der Forschungsstation

Am Ende der besonderen Unterrichtsstunde wurden die Schüler noch auf eine digitale Entdeckungstour durch die Station mitgenommen. Die Kinder konnten dabei bestimmen, wo die Besatzung für sie hingeht. Neben der Küche, der Garage und den Büros ging es für die Zweitklässler auch auf das Dach der Forschungsstation. Bei minus 16 Grad und starken Winden haben der Meteorologe Lukas Olemuser und der Ingenieur Markus Ayasse den Schülern die Umgebung der Forschungsstation gezeigt. Die Kinder konnten zum Beispiel Eisberge, Schneeraupen und ein Flugzeug entdecken.

In den kommenden Wochen werden die Zweitklässler eine Ausstellung über ihre digitale Reise in die Antarktis anfertigen. Diese soll dann allen anderen Schülern der Jens-Iwersen-Grundschule in Hattstedt gezeigt werden.

