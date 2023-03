Schneefall und glatte Straßen: Mehr als 50 Unfälle in SH Stand: 08.03.2023 12:59 Uhr Schneefall und glatte Straßen haben am frühen Morgen zu mehreren Unfällen in Schleswig-Holstein geführt - vor allem im Norden hatten nach Angaben der Polizei Autofahrer mit schlechten Straßenverhältnissen zu kämpfen.

Seit der Nacht gab es durch Glätteunfälle Probleme auf den Straßen im Land. Die Rettungskräfte registrierten rund 50 Unfälle, dabei blieb es meistens bei Blechschäden. Einige Menschen wurden leicht verletzt. Die größten Auswirkungen hatten mehrere Unfälle auf den Autobahnen im Land.

A1: Nach Unfall mit Diesel-Lkw weiterhin betroffen

Auf der A1 zwischen Bargteheide und Oldesloe im Kreis Stormarn wird aktuell Diesel aus einem verunglückten Tanklastzug in ein anderes Fahrzeug umgepumpt. Hier rechnet die Polizei damit, dass die Sperrung noch bis 13 Uhr andauert.

A7: Nach Bergung mehrerer Lkw wieder frei

An einem Lkw-Unfall in Höhe Oeversee bei Flensburg auf der A7 wird derzeit der Verkehr einspurig vorbei geleitet.

Bei Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) rutschte heute früh ein Lkw in den Graben. Dieser wurde inzwischen geborgen. Dort muss noch Erdreich abgetragen werden, da Kraftstoff ausgelaufen ist. Am Ende des Staus kam es außerdem zu einem Auffahrunfall mit drei Pkw.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde war die A7 auf Höhe der Hüttener Berge ebenfalls aufgrund einer Lkw-Bergung mehrere Stunden in Richtung Süden voll gesperrt.

A21: Lkw fuhr durch Mittelleitplanke

Auch die A21 zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe im Kreis Stormarn war am Morgen für Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Ein Lkw war um kurz nach 3 Uhr in der Nacht in die Mittelleitplanke geraten und auf die Seite gekippt. Teilweise mussten Spezialfahrzeuge für die Bergung der Lastwagen angefordert werden. Verletzt wurde bei den Lkw-Unfällen niemand.

Sechs Verletzte bei Unfall in Sollerup

Sechs Verletzte, darunter ein vierjähriges Kind, mussten ins Krankenhaus, nachdem bei Sollerup im Kreis Schleswig-Flensburg ein Pkw in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet.

