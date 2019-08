Stand: 09.08.2019 10:58 Uhr

Schleusen in Scharnebeck erneut unterbrochen

Der Stau vor dem Schiffshebewerk Scharnebeck im Landkreis Lüneburg löst sich nur schleppend auf. Nachdem das Hebewerk nach tagelangem Stillstand den Betrieb in der Nacht zu Donnerstag wieder aufnehmen konnte, musste in der darauffolgenden Nacht erneut für mehrere Stunden das Schleusen der wartenden Schiffe eingestellt werden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Grund für die Pause war nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Uelzen ein zu niedriger Wasserstand. Am Freitagmorgen warteten noch rund 50 Schiffe vor dem Schiffshebewerk auf dem Elbe-Seitenkanal auf die Weiterfahrt.

Scharnebeck: Schiffshebewerk schleust wieder Niedersachsen 18.00 - 08.08.2019 18:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Das Schiffshebewerk in Scharnebeck bei Lüneburg läuft wieder. Sieben Tage lang hat es still gestanden. Und damit auch die Binnenschifffahrt auf dem Elbe-Seitenkanal.







50 bis 60 Schiffe können pro Tag geschleust werden

Zwischenzeitlich hatten mehr als 80 Schiffe zum Teil tagelang vor dem Hebewerk gewartet. Läuft der Betrieb reibungslos, können pro Tag etwa 50 bis 60 Schiffe geschleust werden, wie ein Sprecher des WSA Uelzen, sagte. Neben den bereits im Stau stehenden Schiffen kommen allerdings täglich neue hinzu.

Schaden am Elb-Stauwehr wurde Anfang August bemerkt

Der Grund für den sechstägigen Ausfall war ein Schaden am Elb-Stauwehr in Geesthacht (Landkreis Herzogtum Lauenburg), der zu einem niedrigen Elbpegel geführt hatte, weshalb das Hebewerk nicht mehr arbeiten konnte. Der Schaden am Elb-Stauwehr in Geesthacht war nach Angaben eines Sprechers vom WSA in Lauenburg durch Strömungen der sogenannten Gerinne an der Fischtreppe entstanden.

Wasserspiegel sank um einen halben Meter

Um einen Strömungsdruck auf den Damm zu vermeiden, war durch eine Wehröffnung Wasser abgelassen worden. Im gesamten oberen Becken zwischen Geesthacht die Elbe aufwärts bis Scharnebeck sank der Wasserstand in der Folge um etwa knapp einen halben Meter. Da das Schiffshebewerk in Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal ab einer Absenkung von mehr als 40 Zentimetern beziehungsweise auf unter vier Meter nicht mehr arbeiten kann, musste dort der Betrieb eingestellt werden. Seit Mittwochnachmittag wurde die Elbe langsam wieder aufgestaut. In den kommenden Wochen stehen allerdings noch weitere Arbeiten am Elb-Stauwehr in Geesthacht an.

Binnenschiffer werfen WSA Versäumnisse vor

Die Europäische Vereinigung der Binnenschiffer hatte unterdessen über die immensen Folgen geklagt, die der Stau für den Warenverkehr habe. Einige Schiffe könnten die geplanten Anschlüsse an die großen Frachter ab Hamburg nicht mehr erreichen, heißt es. Die Binnenschiffer werfen den Behörden vor, bereits seit Mai von dem Problem am Stauwehr gewusst zu haben. Das streitet das Wasser- und Schifffahrtsamt jedoch ab.

Karte: Offene Staustufe in Geesthacht: Elbpegel gesunken

