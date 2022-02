Schleusen-Baustelle Brunsbüttel: Was mit dem Aushub passiert Stand: 09.02.2022 14:55 Uhr Für die fünfte Schleusenkammer wird viel nasser Boden ausgegraben. Ihn zu trocknen und zu lagern, stellt die Bauplaner vor große Herausforderungen. Doch ohne eine Lösung stockt die Baustelle.

von Oliver Kring

Seit 2015 baggern die Bagger an der größten Wasserbaustelle Europas die Baugruben für die fünfte Schleusenkammer in Brunsbüttel aus. Seitdem wurden inzwischen bereits rund 1,2 Millionen Kubikmeter Boden ausgehoben. Zum Vergleich: Wer einen Keller unter seinem Einfamilienhaus errichten möchte, muss dafür gerade einmal 250 Kubikmeter ausheben lassen.

Extra für den Aushub haben die Planer der fünften Schleusenkammer eine riesige Fläche für das so genannte Bodenlager vorgesehen: Das Dyhrrsenmoor südlich des Nord-Ostsee-Kanals zwischen Ecklak und Aebtissenwisch. Cargo-Frachter wie die "Aldebaran" machen zwei Mal täglich in der Nähe des Fähranlegers Burg fest.

Nasser, weiche Schlamm - gelagert im Moor

Das Problem: "Wir haben hier norddeutschen Klei-Boden. Und wenn der nass wird, dann wir der sehr weich", sagt Andreas Beutel-Scholz, Projektleiter für den Neubau der fünften großen Schleusenkammer. Der größte Teil des Bodens wird nämlich unter Wasser ausgehoben, 16 Meter unter der Wasseroberfläche. Entsprechend nass kommt es aufs Schiff und an der Lagerstelle an, dem Dhyrrsenmoor.

Aushub muss erstmal trocken

Hier wird das nasse Material erst einmal zwischengelagert, bis es so weit getrocknet ist, dass es weiter aufbewahrt werden kann. Denn der Aushub fließt anfangs förmlich auseinander. Wenn man ihn nicht daran hindert, sickert das Material weg. Um das zu vermeiden, wird der Boden behutsam aufgeschichtet. Eine weitere Erschwernis: Der Moorboden gibt immer wieder nach. Sich darauf zu bewegen und Millionen Kubikmeter Boden zu lagern - logistisch und technisch höchst anspruchsvoll, bekräftigen die Fachleute.

"Deshalb müssen wir ihn sanft behandeln. Wir müssen ihn auf der Fläche verteilen und dafür sorgen, dass er trocknet, bevor wir ihn dann aufschichten können", so Beutel-Scholz. Insgesamt sei es eine enorme Herausforderung mit dem Boden umzugehen, sagt auch Bauleiter Carsten Döhler, der für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die Bodenarbeiten im Moor durchführt: "Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir hier einerseits einen schlechten Untergrund haben - das Dhyrrsenmoor. Zum anderen bekommen wir hier Schlamm." Bedenklich für das Moor sei die Lagerung des Schlamms aber nicht.

Aushub könnte später zum Deich werden

Das Ganze geschieht auf einem riesigen Areal: 65 Hektar ist das Bodenlager groß und in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Man kann sich das wie ein überdimensionales Spargelfeld vorstellen. Da sind zunächst die Trocknungsflächen. Danach wird der Boden nach und nach in verschiedenen Lagen aufgeschichtet. "Im Winter - so wie jetzt, wenn es draußen feucht und klamm ist - trocknet der Boden nur langsam. Das kostet natürlich Zeit", sagt Bauleiter Döhler. "Im Sommer geht das zwar viel schneller, dafür ist es sehr staubig."

Es gibt gute Gründe, warum das Material aufbewahrt wird, sagt Andreas Beutel-Scholz: "Boden ist ein Wirtschaftsgut. Boden muss verwendet werden, wenn er die entsprechenden Eigenschaften hat. Es liegt auf der Hand, dass dieser Klei-Boden zum Beispiel für den Deichbau wiederverwendet wird. Und deshalb geben wir uns die allergrößte Mühe, den Boden hier ordnungsgemäß einzubauen."

Bis zu zwei Millionen Kubikmeter möglich

Derzeit liegen schon 1,2 Millionen Kubikmeter Boden im Dyhrrsenmoor. Bis zum Abschluss der Aushubarbeiten rechnen die Ingenieure mit rund 1,7 Millionen Kubikmetern. "Aber es gibt auch noch einen Puffer: Wir könnten hier nach unseren Gutachten bis zu zwei Millionen Kubikmeter Boden einlagern", sagt Andreas Beutel-Scholz.

