Schleuse defekt: NOK für große Schiffe dicht

Keine guten Nachrichten für viele Lotsen, Reeder und Kapitäne am Nord-Ostsee-Kanal (NOK): Die große Südkammer an der Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist aufgrund eines technischen Defektes gesperrt. Die Kammer lasse sich derzeit nicht bewegen, sagte Mohamed Abdelkader, Nautiker vom Dienst beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), NDR Schleswig-Holstein am Samstagabend. Da die große Nordkammer gerade gewartet wird, können große Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal nicht mehr passieren. Sie müssen entweder den Umweg über Skagerrak nehmen oder warten, bis der Schaden behoben ist. "Wir kennen noch nicht die Ursache", sagte Abdelkader. Das WSA hat bereits Taucher angefordert. Sie sollen den Defekt lokalisieren. Wie lange die Sperrung dauert, ist laut WSA derzeit nicht absehbar.

In Kiel eine große Schleuse offen

Die beiden kleinen Schleusen dagegen sind weiter passierbar. Dort können allerdings nur Schiffe mit einer Länge von maximal 125 Metern sowie einer Breite von 20,5 Metern geschleust werden. Laut WSA ist die Mehrzahl der Schiffe, die den NOK nutzen, deutlich länger. Um Staus auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu vermeiden, ist eine große Schleuse in Kiel-Holtenau offen, damit die Schiffe aus dem NOK herauskommen. Knapp 30.000 Schiffe hatten den Nord-Ostsee-Kanal im vergangenen Jahr genutzt.

Die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hat alle Hände voll zu tun, um den Betrieb auf dem 98 Kilometer langen Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel am Laufen zu halten. Die zum Teil mehr als 100 Jahre alte Technik muss in Schuss gehalten und nach und nach ersetzt werden.

Fünfte Kammer in Bau

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Probleme mit den Schleusenkammern. Deshalb wird derzeit eine neue gebaut. Vor sechs Jahren hatte es in Brunsbüttel den ersten Spatenstich zum Bau der fünften Schleusenkammer gegeben. 300 Millionen Euro sollte damals das Bauvorhaben kosten. Die ersten Schiffe sollten Ende 2017 die neue Kammer nutzen können. Doch der Bau der neuen Kammer verzögert sich erheblich. Frühestens 2024 wird sie für den Schiffverkehr freigegeben - und deutlich teurer. Die Gesamtkosten sollen nun bei 800 Millionen Euro liegen.

