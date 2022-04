Schlei: Seenotretter bergen drei junge Kanufahrerinnen Stand: 06.04.2022 17:11 Uhr Drei Schülerinnen sind von der DGzRS gerettet worden, nachdem sie mit einem Kanu auf die Schlei hinausgepaddelt waren. Bei stürmischem Wind gelang es ihnen nicht, das Ufer aus eigener Kraft wieder zu erreichen.

Sie waren mit einem Kanu auf der Schlei bei Borgwedel (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs. Doch offenbar hatten die drei Mädchen, zwischen 14 und 16 Jahren, die Kraft des Wassers und des Windes unterschätzt. Als sie mehrere hundert Meter vom Land entfernt waren, gelang es ihnen am Mittwoch nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer zurückzupaddeln, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) berichtet. Bei Windstärken mit sechs Beaufort, das sind in etwa 60 Kilometer pro Stunde, war auf dem Meeresarm eine kurze steile Welle entstanden. Hinzu kamen eine Lufttemperatur von zehn bis elf Grad und Regen.

Hafenmeister alarmierte die Seenotretter

Dem Hafenmeister der "Schrader Marina" in Borgwedel war das Kanu mit den drei Mädchen schon vorher aufgefallen. Er informierte die DGzRS. Etwa eine halbe Stunde später war das Seenotrettungsboot "Herwil Götsch" bei den Mädchen. In das Kanu war "bereits eine nicht unerhebliche Menge Wasser geschlagen", schreibt die DGzRS. Die Crew des Schiffes konnte die vollkommen entkräfteten Mädchen an Bord nehmen. Einer der freiwilligen Seenotretter übernahm die medizinische Erstversorgung. Ein Mädchen hatte eine sehr niedrige Körpertemperatur, nach medizinischer Untersuchung durch einen Notarzt musste aber keines der Mädchen in ein Krankenhaus transportiert werden.

VIDEO: Der Seenotretter (29 Min)

