Schlei: Lindaunis-Brücke auch am Wochenende für Autos gesperrt Stand: 18.08.2022 19:31 Uhr Die Klappbrücke Lindaunis ist nun doch bereits ab sofort auch an Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt - laut Bahn aus Sicherheitsgründen. Ursprünglich war geplant, die Brücke bis Mitte September am Sonnabend und Sonntag für Autos zu öffnen.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiter nutzen, bis zum 14. September auch Züge. Autofahrer müssen Umwege über Schleswig und Kappeln in Kauf nehmen. Das kann bis zu einer Stunde dauern. Der Grund für die Sperrungen für Pkw sind Bauarbeiten an dem Bauwerk - die alte Schleibrücke aus dem Jahr 1892 soll durch einen zwölf Meter breiten Neubau ersetzt werden.

AUDIO: Lindaunis-Brücke auch sonnabends und sonntags gesperrt (1 Min) Lindaunis-Brücke auch sonnabends und sonntags gesperrt (1 Min)

Aktuell werden Bahn-Behelfshaltestellen an beiden Seiten errichtet. Die Bahn kam nach den ersten Tagen der Arbeiten zu dem Schluss, dass es nicht sicher ist, wenn Menschen im Auto, mit dem Rad und zu Fuß gleichzeitig die Brücke nutzen. Ab dem 14. September halten die Züge an den Behelfshaltestellen - die Fahrgäste müssen dann zu Fuß über die Brücke gehen und auf der anderen Seite der Schlei in einen anderen Zug umsteigen.

Wie die neue Schleibrücke aufgebaut ist

Künftig werden laut Bahn Fußgänger und Radfahrer einen gemeinsamen Geh- und Radweg erhalten. Der Straßenverkehr soll künftig über zwei Spuren fließen, die bei einer Zugdurchfahrt gesperrt werden müssen. Die neue Brücke soll auch für Schiffe geklappt werden können.

Alternative Fähre Missunde fällt auch aus

Die Fähre Missunde, die sonst eine Alternative ist, hat ihren Dienst ebenfalls eingestellt und zwar bis zum 1. November. Die Dieselfähre stellt die Verbindung zwischen Schwansen und Angeln sicher. Jetzt will der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) das Schiff durch eine umweltfreundliche Elektrofähre ersetzen. Dazu müssen jedoch die beiden Anleger erneuert werden. Eine Fähre kann in dieser Zeit nicht fahren. Die Arbeiten an den Fähranlegern sollen bis Mitte November dauern.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.08.2022 | 19:00 Uhr