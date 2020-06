Stand: 27.06.2020 12:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Scharbeutz und Haffkrug für Tagesbesucher dicht

Scharbeutz und Haffkrug haben die Notbremse gezogen: Weil bereits am Sonnabendvormittag zu viele Tagestouristen in die Ostsee-Orte gekommen sind, ließ die parteilose Bürgermeisterin Bettina Schäfer verschiedene Zufahrtsstraßen von Polizei und Feuerwehr abriegeln.

Parkplätze zu 70 Prozent ausgelastet

Rot-weiße Absperrzäune machen klar: Tagestouristen kommen an diesem Tag nicht mehr rein. Der Grund: Die großen Parkplätze sind zu 70 Prozent belegt. Das bedeutet, es sind ungefähr 10.000 zusätzliche Gäste in den beliebten Ostsee-Orten. Mehr geht nicht in Zeiten von Corona. Abstandsregeln können sonst kaum eingehalten und überwacht werden. Tagestouristen müssen also wieder umkehren oder auf andere Strände ausweichen. "Die Strandkorbvermieter im Zentrum haben bereits ihre Strandkorbvermietung geschlossen, weil tatsächlich nichts mehr geht", sagte Bürgermeisterin Schäfer NDR Schleswig-Holstein. Die Strände in den Gemeinden Scharbeutz und Haffkrug waren bereits an Pfingsten abgesperrt worden.

Anwohner dürfen weiter rein

Die Absperrung für die Orte gilt nicht für Anwohner, Urlauber mit einer Buchungsbestätigung für Scharbeutz sowie Zweitwohnungsbesitzer.

