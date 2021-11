SSV Pölitz gewinnt Großen Stern des Sports in Silber Stand: 16.11.2021 20:16 Uhr Elf Sport-Projekte aus ganz Schleswig-Holstein standen zur Auswahl bei der Wahl zum Großen Stern des Sports in Silber. Am Dienstagabend wurden in Neumünster die Sieger geehrt.

Es ist eine der wichtigsten sportlichen Auszeichnungen des Jahres. Den Silbernen Stern des Sports gewann der SSV Pölitz aus dem Kreis Stormarn. Die Jury würdigte das besondere Engagement des Vereins für den Bienen- und Insektenschutz. Der Verein legte in seinem Projekt "Die Fußballsparte summt...der Umwelt zuliebe" unter anderem Blumenwiesen an und pflanzte Apfelbäume rund um seine Sportplätze. Demnächst soll das Flutlicht durch ein insektenfreundliches LED-Flutlicht ersetzt werden. Der Große Stern in Silber ist mit 2.500 Euro dotiert und wurde unter anderem von der Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und der Vizepräsidentin des Landessportverbands, Meike Evers-Rölver, übergeben.

Geldpreise zwischen 3.000 und 500 Euro

Auf Platz zwei folgte mit Sail United ein Verein, der an der Ostseeküste vor allem behinderte Mädchen und Frauen für den Wassersport begeistert. Einen geteilten dritten Platz gab es für das Move Together vom TSV Mildstedt und den Elmshorner Schachclub. Alle elf angetretenen Vereine wurden für ihre Projekte mit Geldpreisen zwischen 3.000 und 500 Euro ausgezeichnet. Der SSV Pölitz als Landesmeister hat in zwei Monaten in Berlin noch die Chance, den Goldenen Stern des Sports als bestes Projekt Deutschlands zu gewinnen.

