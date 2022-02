Rettung per Internet: Telemediziner sollen Sanitäter unterstützen Stand: 10.02.2022 07:59 Uhr Mithilfe des Internets oder des Telefons sollen Mediziner künftig Rettungskräfte in einigen Teilen Schleswig-Holsteins bei ihren Einsätzen unterstützen.

In Pinneberg soll nach Auskunft des Gesundheitsministeriums eine Zentrale eingerichtet werden, von der aus die sogenannten Telemediziner per Telefon oder Video zugeschaltet werden können, wenn vor Ort ärztlicher Rat gebraucht wird. Mithilfe einer speziellen Software und mobiler Technik erhalten die Ärzte demnach auch die Gesundheitsdaten der zu behandelnden Personen.

RKiSH setzt Technik als erster Rettungsdienst ein

"Es soll die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes an der Einsatzstelle überbrückt werden. Wenn unsere Rettungskollegen vor Ort medizinische Kompetenz brauchen, können sie auf das Telemedizin-System zurückgreifen und per Video, Daten oder Telefonanruf mit einem Notarzt Kontakt aufnehmen", erklärt Christian Mandel von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH), die die Technik als erster Rettungsdienst in Schleswig-Holstein einsetzt. Auch Entscheidungshilfen könnten die Sanitäter von den Telemedizinern bekommen - zum Beispiel bei der Frage, ob der Patient ins Krankenhaus transportiert werden muss oder nicht.

Von der Zentrale in Pinneberg sollen laut Gesundheitsministerium ab nächstem Jahr Sanitäter in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Dithmarschen unterstützt werden. Für die RKiSH arbeiten 1.350 Rettungskräfte.

