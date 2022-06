Rendsburger Unternehmer bekommt Weltwirtschaftlichen Preis Stand: 19.06.2022 15:29 Uhr In Kiel ist der Weltwirtschaftliche Preis verliehen worden. Das Institut für Weltwirtschaft, die Industrie- und Handelskammer sowie die Stadt Kiel verliehen die Auszeichnung dieses Jahr zum 17. Mal.

Der Rendsburger Unternehmer Hans-Julius Ahlmann ist mit dem Weltwirtschaftlichen Preis in der Kategorie Wirtschaft geehrt worden. Mit seiner ACO-Gruppe habe er das Unternehmenswachstum durch Internationalisierung und Diversifizierung gestärkt, sagte der Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) Kiel, Stefan Kooths. "Sie sind eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit und ein engagierter Philanthrop. Durch Ihre Weitsicht und Ihr unternehmerisches Geschick machten Sie die ACO-Gruppe zu einem Global Player. Die von Ihnen gemeinsam mit Ihrer Frau ins Leben gerufene Nord Art in Büdelsdorf gehört zu einer der größten internationalen und jährlich jurierten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa", lobte Kooths den Rendsburger in seiner Laudatio.

Weitere Auszeichnungen an ehemalige Staatspräsidentin und Professor

Auch die ehemalige litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaitė wurde mit dem Preis ausgezeichnet - in der Kategorie Politik. Kooths bezeichnete sie als eine exzellente Haushaltspolitikerin, resolute Krisenmanagerin sowie als verantwortungsvolle und weitsichtige Staatspräsidentin. Den Preis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften ging an Professor Ufuk Akcigit, von der University of Chicago, der laut Koohts, mit seiner Arbeit die makroökonomische Forschung revolutioniert habe.

Schmidt und Gorbatschow waren Preisträger

Der Weltwirtschaftliche Preis des IfW wurde bereits zum 17. Mal vergeben. "Wir haben ja dieses Jahr den Weltwirtschaftlichen Preis unter das Oberthema gestellt 'Standortpolitik zwischen Staat und Markt', (...) in Zeiten von global gestressten Lieferketten und auch eskalierenden Konflikten in der Weltwirtschaft ist das hochaktuell", erklärte Koohts. Der Weltwirtschaftliche Preis ist undotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Helmut Schmidt und Michael Gorbatschow.

